Xavi Simons mandato allo sbaraglio sul dischetto: quattro del PSG non hanno voluto tirare il rigore Il mondo è caduto addosso al 18enne Xavi Simons, che contro il Nizza ha fallito il rigore decisivo costato l’eliminazione del PSG dalla Coppa di Francia. Il giovane olandese è stato costretto ad andare sul dischetto dal rifiuto di quattro compagni ben più esperti.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle acque agitate del PSG all'indomani dell'inopinata sconfitta interna ai rigori contro il Nizza che ha eliminato la squadra del criticatissimo Pochettino dalla Coppa di Francia, chi rischia di restare schiacciato da quanto è successo è il 18enne Xavi Simons. Il giovane olandese – che dal suo strombazzatissimo arrivo a costo zero dal Barcellona nell'estate del 2019 non è ancora riuscito a mantenere le tante promesse dei suoi primi passi – ha infatti sbagliato il penalty decisivo, il settimo della serie, dopo che si era andati ad oltranza.

Il match si era concluso col punteggio di 0-0, con i padroni di casa incapaci di concretizzare lo schiacciante predominio territoriale, un Icardi disastroso ed un Messi non all'altezza dello suo standard, come spesso è accaduto da quando si è trasferito al PSG. Nelle prime 5 coppie di rigori c'è stato un errore per parte (Paredes e Delort), dunque la serie si è allungata arrivando al settimo giro, dove prima ha segnato per il Nizza il brasiliano Dante – con un beffardo cucchiaio a Donnarumma – e poi è andato sul dischetto Simons. Il ragazzo di origini surinamesi si è fatto parare il tiro da Bulka ed è mestamente tornato a capo chino verso il centrocampo, mentre esplodeva la gioia degli uomini di Galtier.

Impiegato pochissimo in questa stagione – appena 5 presenze, di cui 3 in Coppa di Francia e mezzora totale in 2 apparizioni in Ligue 1 – il giovane centrocampista finora non ha trasformato l'hype che lo circonda da quando era un ragazzino, complici il suo look e i milioni di followers su Instagram, in quel progetto di campione che si pensava potesse diventare. Il rigore fallito è una mazzata da cui sarà dura riprendersi, peraltro la decisione di tirarlo – come ha precisato Pochettino nel dopo partita – non è stata del tecnico, che aveva stabilito solo i primi 5 rigoristi, ma degli stessi giocatori in campo.

Una decisione che ha sorpreso molti, visto il peso specifico di quel pallone, e che – svela adesso L'Equipe – è stata la conseguenza del rifiuto di tirare il settimo penalty da parte dei compagni più esperti di Xavi Simons: quel no ha di fatto costretto il ragazzo ad andare lui sul dischetto. In quel momento oltre all'olandese erano in 4 a non aver ancora calciato: Kimpembe, Kehrer, Danilo Pereira ed anche Donnarumma. Tutti molto più esperti ad alto livello di Simons, ma nessuno di loro ha voluto prendere in mano la patata bollente. Come risultato, il PSG è fuori dalla coppa e si lecca le ferite. Fallire in Champions League contro il Real Madrid tra qualche settimana potrebbe davvero far detonare una situazione già esplosiva.