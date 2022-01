Il PSG crolla in Coppa di Francia, il Nizza fa festa ai rigori: Messi e compagni fuori agli ottavi Il PSG crolla contro il Nizza agli ottavi di finale di Coppa di Francia. Parigini eliminati dopo i calci di rigori: decisivo l’errore di Xavi Simons sul tiro dagli undici metri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG crolla contro il Nizza agli ottavi di finale di Coppa di Francia. I parigini non riescono ad andare oltre lo 0-0 nei tempi regolamentari contro la squadra costiera che si mostra organizzata e capace di rispondere colpo su colpo agli attacchi della squadra di Pochettino. Il tecnico argentino si era presentato in campo con una formazione ottimale contando sul tridente offensivo formato da Messi, Icardi e Draxler con Verratti a centrocampo. Insomma, una squadra al completo che poteva contare anche su Donnarumma in porta.

Un autentico scontro tra le due squadre protagoniste della Ligue 1, con i parigini in testa a +11 proprio sulla squadra di Galtier, che al momento occupa la seconda posizione. Pochettino si affida a Mbappé solo nel secondo tempo ma nemmeno la velocità e la classe del talento francese riescono ad evitare ai parigini i calci di rigore. Anzi, a sfiorare il gol nel finale è stato Messi che al 91′ ha calciato a botta sicura prima di vedersi respingere la sua conclusione da Todibo con un salvataggio in extremis.

Il finale è un thriller e la sensazione che il PSG potesse perdere non si era ancora avuta visti i valori tecnici in campo. Ma dopo lo 0-0 anche nei tempi supplementari e l'avvio dei calci di rigore, tutto sembrava possibile. Il Lille non sbaglia dal dischetto così come il PSG. Segnano, in ordine, Schneiderlin, Messi, Tobido, Mbappé e Atal. Poi Bulka, di proprietà del PSG, para il rigore a Paredes e Donnarumma risponde alla grande respingendo il tiro dagli 11 metri a Delort. Segnano poi Draxler, Gouri e Verratti: il punteggio è così fermo sul 4-4. Ad oltranza Guessand spiazza Donnarumma e Bernat batte Bulka. Nei due rigori successivi, Dante batte il portiere azzurro con un cucchiaio e poi Bulka para il rigore di Xavi Simons facendo esplodere la festa del Nizza negli spogliatoi del Parco dei Principi. Il PSG eliminato in casa propria è un'impresa clamorosa e per Pochettino adesso i guai diventano seri.