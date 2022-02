Donnarumma sbeffeggiato sul rigore, #PochettinoOut: vento di tempesta sul PSG La clamorosa eliminazione del PSG ai rigori dalla Coppa di Francia per opera del Nizza mette il tecnico Pochettino sulla graticola. Gigio Donnarumma beffato al settimo e decisivo penalty.

A cura di Paolo Fiorenza

Che non sarebbe stata una passeggiata si poteva pensare alla vigilia, visto che l'accoppiamento degli ottavi di Coppa di Francia aveva messo di fronte il PSG e il Nizza, attualmente secondo in classifica in Ligue 1. Ed infatti lo svolgimento della partita ha confermato che gli uomini di Galtier in questa stagione sono un osso non facile da addentare. A fronte di un possesso palla nettamente favorevole ai padroni di casa, Messi e compagni non sono riusciti a sfondare la difesa arcigna degli ospiti e la partita si è conclusa sullo 0-0, trascinandosi ai rigori, dove i parigini sono stati clamorosamente eliminati.

È stata una sequenza di 14 tiri, dopo che nei primi 10 c'era stato un errore per parte (Paredes e Delort). A quel punto si è andato ad oltranza ed alla settima esecuzione sul dischetto per il Nizza si è presentato il brasiliano Dante. Il 38enne bucaniere della difesa, che in carriera ne ha viste tante, ha pensato bene di apparecchiare la beffa per Gigio Donnarumma, servendogli un perfetto cucchiaio che non ha lasciato scampo al portiere campione d'Europa con l'Italia, che finora era imbattuto in carriera in partite concluse ai rigori.

La frittata per il PSG è stata completata poco dopo, quando a tirare il rigore è andato il giovane Xavi Simons, ex baby prodigio della cantera del Barcellona trasferitosi a Parigi due anni fa con rilievo mediatico pari al suo seguito social (ha quasi 4 milioni di followers su Instagram). A 18 anni l'olandese non è ancora riuscito ad imporsi nella capitale e l'errore di ieri sera è per lui una bella botta. Il ragazzo era entrato a 10 minuti dalla fine e Pochettino si è auto assolto dalla responsabilità di avergli fatto tirare un penalty così pesante: "Non è stata una mia decisione. I primi cinque tiratori li abbiamo decisi tra di noi prima della sequenza, poi la decisione successiva è stata presa dal feeling dei giocatori".

Peraltro il tecnico argentino nel dopo partita è stato subissato di critiche e su twitter è esploso l'hashtag #PochettinoOut. "Siamo stati meglio del Nizza nel complesso – ha spiegato il tecnico – Ma non abbiamo creato abbastanza occasioni per segnare gol e vincere la partita prima dei rigori. Dovevamo essere più efficienti negli ultimi metri. Dopo è una lotteria. Dobbiamo rimanere ottimisti: abbiamo ancora Ligue 1 e Champions League come obiettivi". Soprattutto la seconda, più che un obiettivo, per Pochettino appare come l'unica chance di conservare la panchina anche l'anno prossimo: le voci sull'arrivo di Zidane sono insistenti ormai da mesi.