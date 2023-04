Xavi alza la voce, non vuole che il Barcellona giochi di giorno: “Il sole ci dà fastidio” Xavi alza la voce in conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Barcellona e l’Atletico Madrid. Il tecnico dei catalani non si spiega del perché si debba giocare di giorno e non di notte: “Il sole ci dà fastidio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcellona sta vivendo una fase cruciale della propria stagione. L'uscita dalle coppe europee ha visto la squadra di Xavi concentrarsi maggiormente alla conquista della Liga. Un campionato, quello spagnolo, che i catalani stanno dominando lasciandosi alle spalle anche il Real Madrid che ad oggi ha 11 punti di svantaggio dai blaugrana. Nonostante questo nell'ultimo turno di campionato il Barcellona si è dovuto arrendere al Getafe che ha fermato la squadra di Xavi sullo 0-0.

Un pareggio che non è piaciuto all'allenatore del Barcellona che al termine della partita si era scagliato soprattutto sulla condizione precaria del terreno di gioco e dell'orario di giorno in cui si è giocata la partita. "Non è una scusa, ma non siamo abituati a giocare di giorno, preferiamo in notturna – aveva detto l'allenatore – Il terreno di gioco non era in buon condizioni: la palla non rotolava a dovere". Frasi che hanno scatenato il web e l'ironia social ma che non hanno fermato Xavi. L'allenatore del Barcellona ha ribadito il suo concetto anche oggi, nella conferenza stampa della vigilia che anticipa la gara di domani contro l'Atletico Madrid.

"Giocando in questi stadi viene meno lo spettacolo – aveva detto Xavi – Non è una scusa per la nostra prestazione, ci prendiamo un punto che va bene per come abbiamo giocato.” Contro i Colchoneros però si giocherà alle 16:15, un orario insolito che ha fatto innervosire ancora una volta l'allenatore catalano che è ritornato sul suo concetto espresso nel post gara col Getafe: "Io sono criticato per tutto quello che dico – ha spiegato in conferenza stampa – Il sole ci dà fastidio, il campo secco non ci aiuta".

Xavi aveva sottolineato come il Barcellona si esprimesse al meglio giocando di notte. "Nel golf, se il campo non è buono non si gioca – ha evidenziato ancora – Se nel basket Lebron cade si passa la scopa. Non devo stare zitto ma continuare ad insistere". Xavi non si spiega perché sia stato scelto un orario del genere per una partita così importante: "A chi dà beneficio? Il campo è fondamentale per lo spettacolo, non mi fermerò in questa polemica".