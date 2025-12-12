Xabi Alonso al palo, esonero dal Real sempre più vicino: Florentino Perez fa sognare con Jurgen Klopp

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione di un Florentino Perez in prima persona ad adoperarsi per trovare una valida alternativa a Xabi Alonso, che porterebbe il nome di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco è sotto contratto Red Bull, ma il presidente del Real Madrid ha già insegnato che quando vuole non bada a spese: e i tifosi sognano.

La pazienza, e i jolly, sono finiti per Xabi Alonso che, all'indomani della sconfitta interna contro il Manchester City del nemico di sempre Pep Guardiola, al Bernabeu vede le proprie chance di continuare sulla panchina del Real Madrid di ora in ora calare pesantemente. L'ombra dell'esonero oramai incombe e dalla Spagna filtra pessimismo: nemmeno un paio di vittorie risolleverebbero le sue sorti e iniziano a circolare più insistentemente i nomi dei sostituti. Con una fantasia che potrebbe diventare realtà: Florentino Perez sogna Jurgen Klopp e i tifosi, conoscendo la "generosità" economica del proprio presidente quando punta un obiettivo, iniziano crederci.

La delicatissima situazione di Xabi Alonso sulla panchina del Real: tempo scaduto

Tre partite, contro Alaves, Talavera in Copa del Rey e Siviglia, saranno decisive per il futuro di Xabi Alonso. Ma per l'ex tecnico del Bayer Leverkusen delle meraviglie che in Spagna era approdato in Casa Blanca pronto a ripeterne i fasti, potrebbero comunque non essere sufficienti tre vittorie per continuare a sedere sulla panchina del Real Madrid. Ufficialmente, la squadra sostiene Xabi Alonso e, malgrado la sconfitta contro Guardiola, un minimo di reazione in campo si è vista, ma l'ambiente appare compromesso, i tifosi insoddisfatti dei risultati malgrado un organico galattico e la stampa che sciorina indiscrezioni.

Il Real a Jurgen Klopp, la suggestione che Florentino Perez può trasformare in realtà

Tra queste, c'è anche quella di un Florentino Perez che si starebbe muovendo in prima persona per andare direttamente all'obiettivo desiderato: Jurgen Klopp. Missione impossibile? Per molti ma non per il presidente del Real Madrid che già in passato ha dimostrato di fare di tutto pur di raggiungere ciò che si prefigge e il più delle volte ottenendolo ad ogni costo. L'ex tecnico del Liverpool è ancorato ad un contratto di ferro con il gruppo Red Bull dal quale si sposterebbe solamente di fronte alla classica proposta indecente. Tuttavia è una pista che il Real sta comunque vagliando per palparne la disponibilità.

Le soluzioni interne per il dopo Xabi Alonso al Real Madrid: o Arbeloa o Solari

Alternative? Zinedine Zidane è libero, ma è in attesa che si concluda il ciclo di Deschamps sulla panchina della nazionale francese e quindi ha il cammino già ben delineato senza alcuna possibilità di un ritorno al Real Madrid. Resterebbero le classiche soluzioni interne individuate in Alvaro Arbeloa, oggi allenatore del Real Castilla, o Santiago Solari, già in panchina nel 2018-19 e ora con un ruolo dirigenziale. Ma in entrambi i casi, sarebbe una scelta dall'emergenza, senza un progetto a lungo termine.