Il Real Madrid ha imposto un ultimatum a Xabi Alonso: cosa gli servirà per evitare l’esonero

La pressione si Xabi Alonso aumenta sempre di più e il rischio esonero è altissimo: cosa dovrà fare per restare ancora sulla panchina del Real Madrid.
A cura di Ada Cotugno
La permanenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid è appesa a un filo e il mese di dicembre sarà sicuramente decisivo per il suo futuro. La sconfitta in Champions League contro il Manchester City ha contributo al clima teso che da settimane si respira a Madrid: sono già scoppiate le ipotesi per i possibili sostituti ma la dirigenza ha voluto dare allo spagnolo ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione drastica.

Non ha molte chance e tutto passerà attraverso la partita contro l'Alaves di domenica sera. Secondo La Sexta una sconfitta del Real Madrid sancirebbe l'esonero immediato dell'allenatore senza neanche attendere la fine dell'anno. L'impegno in realtà non è proibitivo ma ora la settimana si carica di tensione per il suo futuro.

Nella prossima partita Xabi Alonso rischia la panchina
Xabi Alonso a rischio esonero

Una vittoria contro il Manchester City in Champions League avrebbe dato all'allenatore un po' di tempo in più per raddrizzare la rotta, ma la sconfitta contro Guardiola ha portato il Real Madrid a fissare una linea da non oltrepassare. La partita contro l'Alaves potrebbe essere decisiva perché in caso di sconfitta la panchina dei Blancos salterebbe immediatamente, anche perché i nomi dei possibili sostituti non mancano.

Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso: "Faccia pipì da solo". Se l'è legata al dito

Perdere comprometterebbe quasi del tutto la vittoria del campionato, al momento comandato dal Barcellona, e la pressione su Xabi Alonso è arrivata alle stelle. Neanche la vittoria lo salverebbe del tutto perché sotto la lente di ingrandimento finirebbero le restanti partite di questo 2025, ossia i sedicesimi di finale della Coppa del Re contro il Talavera (squadra di terza divisione) e l'impegno in campionato con il Siviglia. Se nel percorso qualcosa dovesse andare storto allora a gennaio contro il Betis potrebbe esserci un allenatore nuovo sulla panchina del Real.

