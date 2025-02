video suggerito

Willie Peyote porta il Torino a Sanremo 2025: la fede calcistica lo accompagna sul palco dell’Ariston Willie Peyote porta il Torino al Festival di Sanremo 2025: la fede calcistica accompagna Il rapper piemontese, di fede granata dichiarata, sul palco dell’Ariston. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Willie Peyote porta il Torino FC al Festival di Sanremo 2025: la fede calcistica accompagna Il rapper piemontese, di fede granata dichiarata, sul palco dell'Ariston. Il cantante classe classe 1985, in occasione della prima serata del Festival della canzone italiana, indossando delle scarpe con lo stemma della sua squadra del cuore. Guglielmo Bruno, questo il suo vero nome, è tornato a Sanremo dopo tre anni con il brano "Grazie ma no grazie" e lo ha fatto a modo suo.

Leggi anche: La scaletta di Sanremo 2025, la seconda serata stasera

Il club granata sul suo account ufficiale di X ha espresso il suo apprezzamento per la scelta fatta e, oltre a postare tre foto del cantante, ha scritto: “Direi che sappiamo per chi tifare…”.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Willie Peyote porta il Torino al Festival di Sanremo 2025

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Willie Peyote si è esibito con un completo scuro ma nel suo outfit non sono passati inosservati i mocassini con lo stemma del Torino.

In un'intervista a Fanpage.it il rapper torinese ha parlato del significato della sua canzone ‘Grazie ma no grazie': “Mi sento a disagio nell’Italia di oggi, non potevo non dire nulla di politico".

Nel corso della sua esibizione c'è stata una sorpresa, visto che sul palco dell’Ariston è stata notata la presenza dello stand up comedian Luca Ravenna tra i coristi dell’orchestra: una velocissima apparizione che ha regalato una nota diversa alla performance del cantautore torinese.

Willie Peyote e la canzone dedicata a Glik

Willie Peyote non ha mai nascosto la sua fede calcistica, tanto che nel suo primo album in studio ‘Non è il mio genere, il genere umano', pubblicato il 10 dicembre 2013, c'è una canzone dedicata a Kamil Glik, capitano del Torino di quegli anni.

Il cantautore torinese è un tifoso appassionato e in casa non si perde una partita del Toro, guardando i match della sua squadra del cuore sempre dalla curva e nel cuore del tifo granata.