Walker batte una rimessa senza senso, Bernardo Silva si abbassa per paura: scena irreale in Premier Nel corso del primo tempo di Chelsea-Manchester City si è verificata una situazione di gioco che probabilmente non si è mai vista prima in Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City ha vinto una partita fondamentale in casa del Chelsea grazie al gol nel secondo tempo di Mahrez. A Stamford Bridge i Citizens si sono assicurati 3 punti che gli hanno permesso di avvicinarsi all'Arsenal, che ora guida la Premier League con 5 punti di vantaggio sulla squadra di Pep Guardiola.

Non è stata la serata perfetta per i campioni d'Inghilterra in carica, che stanno inseguendo dall'inizio del torneo una squadra che nessuno aveva pronosticato come pronta per lottare per il titolo, ma grazie alla solita giocata corale è arrivata una vittoria soffertissima in casa dei Blues di Graham Potter.

Il primo tempo è stato ben sotto la media per la squadra di Guardiola e l'emblema potrebbe essere rappresentato dalla rimessa laterale che Kylie Walker ha battuto per il compagno Bernardo Silva al 35′.

Il terzino destro dell'Inghilterra inizialmente stava cercando di giocare in avanti, ma poi ha cambiato idea ed è tornato indietro: dalle sue braccia, però, è partito un missile che ha quasi colpito in faccia il portoghese piazzato circa cinque metri di distanza.

Il numero 20 del Manchester City ha mostrato ottimi riflessi ed è riuscito a evitare rapidamente la palla abbassandosi ma facendola passare ha permesso a Kai Havertz di recuperarla e far ripartire l'azione degli avversari.

Pochi istanti prima della rimessa in gioco Bernardo Silva indica un compagno alle sue spalle libero ma bon è ben chiaro se Walker abbia tentato di servire l'uomo dietro al lusitano oppure abbia cercato appoggio sul calciatore più vicino.

Una scena che probabilmente non si è mai vista in Premier League, che pure in passato ha vissuto momenti di altissimo livello per estro e inventiva sulle rimesse laterali.

Guardiola non deve aver gradito, né questa situazione di gioco né la prova del terzino della nazionale inglese, e durante l'intervallo ha deciso di sostituirlo con lo svizzero Manuel Akanji.

Nella ripresa il Manchester City si è presentato con un approccio diverso ed è riuscito a prendersi una vittoria che riapre la corsa al titolo.