Vanno in Nepal per preparare la sfida con il Real Madrid, la singolare scelta del Cacereno Il Real Madrid inizierà il suo cammino in Coppa del Re affrontando il Cacereno, un club di quarta divisione spagnola. Il Cacereno prima di affrontare il Real volerà in Nepal per alcune gare amichevoli.

A cura di Alessio Morra

Da quando ha cambiato formula, che l'ha avvicinata molto di più alla FA Cup, la Coppa del Re è diventata molto più affascinante. Real Madrid e Barcellona sono state esentate dai primi turni. Il quarto si disputerà a inizio gennaio, tra il 3, il 4 e il 5. Il sorteggio ha dato alle due squadre più forte di Spagna due squadre di categorie minori che di sicuro saranno prontissime a dare battaglia e a vendere cara la pelle. Il Real, campione in carica nella Liga e soprattutto detentore della Champions League, affronterà il Cacereno, una squadra addirittura di quarta serie, che preparerà il match più importante della sua storia in Nepal!

Al momento del sorteggio del quarto turno una delle squadre che destava la maggiore curiosità era il Cacereno, storico club che vive nella quarta serie del calcio spagnolo, ma che è seconda in classifica in campionato ed è reduce dal successo nel turno precedente con il Girona, squadra di Prima Divisione. Ora sarà molto più dura perché c'è il Real Madrid di Ancelotti. L'incontro si disputerà il 3 gennaio. Sicuramente sarà un evento incredibile per questa squadra di quarta serie, un match che verrà ricordato per sempre dagli appassionati locali.

Dovrà essere preparato con tutti i crismi e per farsi trovare pronti i calciatori del Cacereno voleranno addirittura in Nepal. Una storia particolarissima figlia di un incastro veramente incredibile. Perché domenica 25 dicembre i calciatori, l'allenatore e lo staff tecnico partiranno per il Nepal. La squadra dell'Extramadura scenderà in campo il 28 e il 29 dicembre in occasione del match contro la nazionale del Nepal giocando prima a Pokhara e a Kathmandu, la capitale.

Questi due incontri sono figli di un gemellaggio tra la città di Caceres e quella nepalese di Lumbini. E le due partite si giocheranno con lo slogan ‘calcio per la pace'. Quindi un'idea davvero splendida quella di questo club spagnolo, che tornerà in patria il 31 dicembre, cioè pochi giorni prima della sfida con il Real Madrid campione d'Europa. Un modo davvero anomalo di preparare un incontro così importante, ma chissà che non sia la scelta giusta.