Vojvoda insultato dai tifosi del Torino: "Ha in mano una sciarpa della Juventus". Ma non è così Il Torino ha dovuto smentire una fake news che stava dilagando dai social ai siti web: la sciarpa in mano a Vojvoda alla fine del derby perso con la Juventus non era del club bianconero ma del Kosovo, Paese natale del calciatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Torino, che perde malamente il derby con la Juventus e deve incassare la contestazione durissima dei suoi tifosi: al termine del match terminato 2-0 per gli uomini di Thiago Motta, i calciatori granata sono andati ad applaudire i tifosi sotto il settore ospiti, ricevendo in cambio insulti e cori di "tirare fuori le palle". Un trattamento speciale ha avuto poi Mergim Vojvoda, che è stato immortalato in un video finito sui social mentre lasciava il terreno di gioco con una sciarpa in mano, ricevuta da qualcuno sulle tribune. "Ha scambiato la maglia con la sciarpa della Juventus", è stato il tam tam che ha messo alla gogna e attirato ulteriori insulti all'esterno del Torino: una fake news che lo stesso club granata ha smentito su X, precisando che la sciarpa era del Kosovo, Paese natale del calciatore.

La smentita del Torino su Vojvoda: "La sciarpa è del Kosovo"

Una smentita resasi necessaria nella mattinata di domenica quando la falsa notizia – da urlo social dei tifosi più accalorati, che già invitavano Vojvoda ad andarsene – ha iniziato ad essere riportata anche dai siti web. A quel punto il Torino ha twittato in risposta ad uno di questi: "Si tratta di una sciarpa del Kosovo, la sua nazione. Si richiede la cancellazione di questo messaggio errato. Grazie".

Il Torino di Vanoli a picco: 6 sconfitte nelle ultime 7 partite

In effetti i colori del Kosovo – della cui nazionale Vojvoda è pilastro da anni – sono gialloblù, come quelli della sciarpa che si vede nel video alla fine del derby, ma anche come quelli della città di Torino, ripresi in passato dalla Juventus per le proprie maglie di gioco e finiti su sciarpe e bandiere della Vecchia Signora. Chiarito l'equivoco, resta la sostanza della crisi di una squadra che con Paolo Vanoli era partita bene (11 punti nelle prime 5 partite), ma che poi si è smarrita fino a precipitare all'attuale undicesimo posto in classifica: 14 punti in 12 gare significa averne portati a casa la miseria di 3 nelle ultime 7, frutto della sola vittoria col Como a fronte di 6 sconfitte.

Vojvoda contrasta Yildiz durante Juventus-Torino

Un bilancio disastroso che rende l'atmosfera nella Torino granata arroventata, con annessa contestazione feroce al presidente Urbano Cairo, finito nel mirino dopo la doppia cessione estiva di Buongiorno e Bellanova. La rabbia dei tifosi del Toro – presenti in meno di un migliaio sabato sera all'Allianz Stadium – ha prodotto anche la devastazione dei seggiolini e dei bagni del settore ospiti: sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili attraverso le immagini della video sorveglianza.