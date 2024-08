video suggerito

I tifosi del Torino contestano il presidente Cairo, più di 10.000 persone al corteo: "Ora vendi e vattene" Dura contestazione dei tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo prima della partita dei granata contro l'Atalanta: marcia di protesta dal Filadelfia alla zona della tribuna prima dell'esordio in casa della squadra di Vanoli.

A cura di Vito Lamorte

Dura contestazione dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo prima della partita dei granata contro l'Atalanta. La marcia di protesta è partita dallo stadio Filadelfia, luogo storico per il club granata, e si è per conclusa sotto la tribuna dello stadio "Grande Torino", dove solitamente vede la partita il patron granata.

In testa al corteo lo striscione "Il Toro siamo noi" e i cori soliti perché delle ‘gente granata', che contesta il presidente da anni: un rapporto che non è mai decollato fin dal primo periodo e con le scelte fatte dal patron negli ultimi tempi le cose sono precipitate.

Tifosi del Torino contro Urbano Cairo: "Il tuo tempo è scaduto, vendi e vattene"

Poche scuse e alibi da parte dei tifosi granata per il patron dopo la cessione "a sorpresa" di Raoul Bellanova all'Atalanta, che è stata presa allo stesso modo anche da mister Paolo Vanoli, dopo quella del capitano Alessandro Buongiorno al Napoli e un mercato in entrata con pochi colpi di rilievo e una squadra ancora incompleta a pochi giorni dalla fine del mercato estivo.

Nei giorni scorsi lo stesso Cairo aveva risposto su Instagram ai tifosi che gli avevano scritto per chiedere spiegazioni sulla cessione di Bellanova: alcune chat sono state pubblicate sui social dagli stessi supporter granata sui social come "Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo. In più lui voleva andare via" oppure "Non mi parli di prese in giro. Ho venduto un giocatore che era contento di andare via".

La manifestazione dei tifosi del Torino contro Cairo

Queste le indicazioni per la protesta contro Urbano Cairo: "Il tuo tempo è scaduto, vendi e vattene" è lo slogan che ha subito fatto il giro dei socia con il volantino firmato “La Maratona”, il cuore pulsante del tifo granata.

Una manifestazione nei confronti del patron che è partita dal Filadelfia quattro ore dalla prima partita casalinga in campionato della squadra di Paolo Vanoli all’Olimpico Grande Torino.