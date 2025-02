video suggerito

Vlahovic torna titolare e piega il Cagliari: la Juve supera la Lazio ed è sola al quarto posto Un gol di Vlahovic permette alla Juventus di vincere in casa del Cagliari, piazzando uno scatto importante nella corsa Champions League.

A cura di Vito Lamorte

Un gol di Vlahovic permette alla Juventus di vincere in casa del Cagliari e di piazzare uno scatto importante nella corsa Champions League, approfittando delle frenate di Lazio, Fiorentina e Milan. È la quarta vittoria di fila in campionato per la Vecchia Signora, che nel mese di febbraio ha fatto molto bene in Serie A e ha trovato una continuità di risultati mai vista in questa stagione.

All'Unipol Domus decide una rete del centravanti bianconero, tornato titolare dopo quasi un mese e ormai quasi un oggetto misterioso nell'ombra di Kolo Muani. La squadra di Thiago Motta doveva rialzarsi dopo la clamorosa eliminazione in Champions League per mano del PSV Eindhoven e ha trovato una vittoria importantissima in casa del Cagliari di Davide Nicola.

Vlahovic torna titolare e la Juventus sbanca Cagliari

Il numero 9 della Juventus non giocava titolare da quasi un mese e ha segnato il gol della vittoria dei bianconeri all'Unipol Domus: il centravanti serbo ha sfruttato un'indecisione di Mina, che ha gestito male il retropassaggio di Adopo ed è beffato da Vlahovic. L'attaccante della Vecchia Signora è stato bravo anche a saltare Caprile in uscita e a depositare in rete da posizione defilata.

Nella prima fraziona la squadra bianconera poteva segnare almeno 2-3 gol ma è mancata freddezza nella fase conclusiva. La ripresa ha visto un copione diverso ma la Juventus non ha mai rischiato e in contropiede poteva chiudere la pratica più di un'occasione. La squadra di Thiago Motta supera la Lazio ed è sola al quarto posto.

Cagliari-Juventus, il tabellino

RETI: 12′ Vlahovic.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Augello, Luperto, Mina, Zappa; Makoumbou (41′ s.t Pavoletti), Deiola (12′ s.t Coman), Adopo (24′ s.t Viola); Felici (1′ s.t Luvumbo), Piccoli, Zortea (24′ s.t Marin). All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso (27′ s.t Rouhi), Kelly, Gatti, Weah; Locatelli (27′ s.t Thuram), Koopmeiners (16′ s.t Douglas Luiz (37′ s.t Mbangula)); Yildiz, McKennie, Conceicao (16′ s.t Kolo Muani); Vlahovic. All. Motta.

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como.