Vlahovic si volta e urla ai compagni della Juve in allenamento: mostra tutta la sua leadership

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus si sta preparando al meglio per la sfida di campionato contro l'Empoli al Castellani. Una sfida importante che arriva dopo la sosta e che deve dare certezze ai bianconeri di Thiago Motta trainati da un Dusan Vlahovic che sembra già in clima partita. L'attaccante serbo è apparso nel classico video di sintesi degli allenamenti della Juve che si sono svolti quest'oggi alla Continassa. Il bomber della Vecchia Signora viene inquadrato mentre, nel corso di una pausa dalla partitella, si volta verso i compagni e urla loro qualcosa.

"Dai dai bravi tutti, andiamo!". La carica e l'energia di Vlahovic sono trainanti. Con Thiago Motta la sua figura sembra essere diventata ancora più centrale nello spogliatoio della Juve. Una leadership da vero capitano in campo che ha insieme agli altri big della Juventus, il compito di far inserire al meglio tutti i nuovi arrivati dall'ultimo calciomercato provando a iniziare una lunga serie di vittorie. I bianconeri sono infatti reduci dal pareggio senza reti contro la Roma che ha preceduto la pausa Nazionali e ora ad Empoli l'unico obiettivo è ritrovare i 3 punti.

Vlahovic è l'attaccante a cui Thiago Motta sicuramente non rinuncerà al Castellani. Il tecnico bianconero sorride anche per il ritorno dall'Argentina di Nico Gonzalez in gol contro la Colombia e subito a lavorare sul rettangolo verde. L'ex Fiorentina dovrebbe partite dalla panchina nel 4-2-3-1 di partenza di Motta che dovrebbe riproporre nuovamente il tridente formato da Cambiaso, Mbangula ed Yildiz alle spalle dello stesso Vlahovic anche non si escludono novità dell'ultimo momento visto il ritorno tra i disponibili di Weah dopo l'infortunio.

Le scelte in attacco di Thiago Motta contro l'Empoli pensando anche al PSV

La Juventus sarà dunque impegnata sabato contro l'Empoli per poi tuffarsi nella magica atmosfera della nuova Champions League che nel suo nuovo format vedrà i bianconeri affrontare il PSV allo Stadium alle 18:45. Chiaramente, visti i due impegni ravvicinati, ci sarà da aspettarsi qualche scelta dettata dal turnover da parte di Thiago Motta che però pare proprio intenzionato a non rinunciare a Vlahovic nel suo reparto offensivo. Al massimo potrebbe finire proprio Yildiz in panchina a favore dello stesso Weah.