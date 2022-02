Vlahovic proposto al Real Madrid prima di accettare l’offerta della Juventus: il piano non riuscito La Fiorentina ha cercato di vendere all’estero il centravanti serbo prima di accettare l’offerta della Juventus nella sessione di mercato invernale.

A cura di Vito Lamorte

Il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus nel mercato di gennaio 2022 ha suscitato grande scalpore. Il centravanti serbo aveva fatto capire da tempo che non avrebbe prolungato il suo contratto con la squadra viola ma nessuno si sarebbe mai aspettato la cessione già nella sessione invernale: il classe 2000 è passato alla squadra bianconera per una cifra vicina agli 80 milioni di euro (70 milioni di euro più 10 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi) senza contare le commissioni agli agenti.

La società toscana era ben cosciente che vendere il suo pezzo più pregiato, così come accaduto per Federico Chiesa pochi mesi fa, avrebbe suscitato malumori nella piazza e prima di accettare l'offerta della Juventus ha cercato in tutti i modi di piazzare il suo ex numero 9 all'estero.

Il club viola, che aveva capito già tutta la situazione che si era innescata a sua insaputa, ha provato il colpo di coda dopo aver appurato che nemmeno l'Arsenal, club che in più occasioni ha mostrato il suo interesse per Vlahovic, era meta gradita: la Fiorentina ha cercato di convincere il Real Madrid a prendere Vlahovic ma la società spagnola ha risposto con un secco ‘no' al trasferimento di uno degli attaccanti più promettenti sul panorama europeo. Il motivo è chiarissimo: la Casa Blanca vuole puntare tutto su Kylian Mbappé e nessuno altro nome in questo momento può distogliere l'attenzione di Florentino Perez.

A svelare questo retroscena di mercato è Jesús Gallego che, durante la trasmissione serale ‘El Larguero', ha parlato di questa scelta fatta dal Real Madrid per il ruolo di centravanti e il rifiuto della proposta della Viola.

I merengues sembrano avere in testa un solo nome e una sola priorità: Mbappé, che hanno provato a prendere la scorsa estate con un offerta di 180 milioni di euro rifiutata dal Paris Saint-Germain. La prossima estate il francese può approdare a parametro zero al Santiago Bernabéu, visto che non ha ancora rinnovato con i parigini ed è libero di firmare con chiunque.

Gli esperti di mercato pensavano che la prossima estate i nomi più caldi sarebbero stati quelli di Erling Haaland, Kylian Mbappé e Dusan Vlahovic ma quest'ultimo si è sistemato con qualche mese d'anticipo. Adesso bisogna vedere dove andranno gli altri due fenomeni del calcio europeo.