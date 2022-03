Vitesse-Roma dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: streaming e formazioni della partita di Conference League La Roma fa visita al Vitesse per la partita di andata degli ottavi di Conferenze League. Il match si gioca oggi 10 marzo alle ore 18:45, diretta TV e streaming su Sky e Dazn. Per Mourinho possibile turn over, il Vitesse in campo con la formazioni migliore.

A cura di Alessio Pediglieri

Vitesse–Roma di Conference League, dove vedere la partita degli ottavi in diretta TV e streaming

La Roma torna a giocare la Conference League e questa sera affronterà in trasferta il Vitesse per gli ottavi di andata della coppa europea. La partita Vitesse-Roma è in programma oggi giovedì 10 marzo alle ore 18:45. Diretta TV su Sky (canali Sky Sport e Sky Sport Uno) e Dazn, in streaming su SkyGo e Now. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

Per Mourinho un'occasione d'oro per poter proseguire il percorso europeo, contro un avversario modesto e la possibilità di giocare la partita di ritorno all'Olimpico, davanti al proprio pubblico. Da quest'anno i gol in trasferta non valgono più doppio e per qualificarsi ai quarti serviranno almeno una vittoria e un pareggio. La Roma in campionato arriva dalla corroborante vittoria sull'Atalanta. Il Vitesse al momento veleggia tra la settima e la quinta posizione in classifica, in Zona Europa.

Le probabili formazioni di Vitesse-Roma: Mourinho dovrebbe ritrovare in difesa Ibanez, insieme a Kumbulla come coppia di centrali. In avanti, Abraham unica punta con l'inserimento di El Shaarawy sulla trequarti. Per il Vitesse, classico schema 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Grbic e Openda.

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

Partita: Vitesse-Roma

Quando si gioca: giovedì 10 marzo 2022

Dove si gioca: GelreDome (Arnhem)

Orario: 18:45

Canale TV: DAZN, Sky, Tv8

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Conference League

Dove vedere Vitesse-Roma in diretta TV

Dove vedere Vitesse-Roma in TV? La partita di Conference League tra Vitesse e Roma si può vedere solo abbonandosi alle piattaforme Sky o Dazn in quanto non è prevista la diretta in chiaro e gratuita su TV8. Gli abbonati a Sky potranno collegarsi ai Sky Sport (canale 252) o Sky Sport Uno (canale 2021) per seguire il match. Gli utenti con abbonamento a Dazn potranno utilizzare l'app dedicata disponibile per tutte le smart TV.

Vitesse-Roma, dove vederla in diretta streaming

Come vedere in streaming la partita Vitesse-Roma? Come per la diretta tv, anche per la diretta streaming è necessario avere un abbonamento attivo con Sky o Dazn, le due piattaforme che detengono i diritti della competizione. Per la diretta internet se si è abbonati a DAZN, si dovrà utilizzare l'app di riferimento, mentre per gli utenti Sky c'è l'app Sky Go o il servizio on demand di Now.

Conference League, le probabili formazioni di Vitesse-Roma

Mourinho potrebbe optare per un po' di turn over e l'idea è di dare minuti soprattutto a chi ha giocato meno. Ci sarò molto probabilmente El Shaarawy dal 1° minuto in avanti, mentre in difesa dovrebbe giocare centrale Ibanez. Nel Vitesse nessuna novità con lo schema oramai consolidato per il 3-5-2.

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

A che ora si gioca

La partita si gioca con inizio alle 18:45 e terminerà al 90′ a prescindere dal risultato ottenuto. Eventuali supplementari e rigori si disputeranno solamente nella gara di ritorno.