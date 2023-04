Violenti scontri tra ultrà di Spezia e Lazio: diversi arresti, un tifoso ferito alla testa Diversi tafferugli in città a poche ore prima del match di questa sera valido per il 2° anticipo della 30a giornata di Serie A. La polizia è dovuta intervenire: diversi arresti e almeno un ferito.

A cura di Alessio Pediglieri

A poche ore dalla sfida Spezia-Lazio, secondo anticipo di venerdì 13 aprile valido per la 30a giornata di campionato, si sono registrati tafferugli e violenze in città tra le due opposte tifoserie. Incidenti che hanno provocato disordini e l'intervento della polizia che ha effettuato diversi arresti e che hanno visto un tifoso venire ferito alla testa a seguito di lanci di oggetti contundenti.

Un gruppo di tifosi della Lazio era stato segnalato già nel primo pomeriggio nella zona della stazione centrale di La Spezia, non lontano da dove qualche ora dopo sono avvenuti gli scontri più violenti tra le due tifoserie che sono entrate in contatto. Grande lo spavento tra i molti passanti che affollavano quella che è la zona dello shopping cittadino nel pomeriggio di venerdì. Gruppi di ultrà hanno iniziato a confrontarsi con ripetuti lanci di oggetti e fumogeni, oltre che a divellere sbarre e ricavare armi d'offesa improvvisate devastando diverso dehors di alcuni bar del centro cittadino.

Gli scontri più violenti si sono registrati tra due gruppi delle opposte fazioni attorno alla zona di Piazza Ginocchio dove è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa che, con la forza, è riuscita poi a disperdere i tifosi. Le forze dell'ordine hanno provveduto anche a diversi fermi mentre si registra almeno un ferito nei tafferugli: un tifoso, non si sa di quale squadra, è stato colpito da un oggetto tagliente alla testa ed è stato costretto alle cure mediche anche se non versa in condizioni gravi.

Tra i tanti video apparsi sui social network molti mostrano una vera e propria caccia all'uomo tra i vari tifosi, per le via della città. Non si registrano invece scontri nei pressi del Picco e all'interno dello stadio dove le due tifoserie non sono mai entrate in contatto, con la partita iniziata regolarmente alle 20:45