Vinicius vince il The Best FIFA 2024, i voti più sorprendenti svelati dopo la premiazione L'attaccante brasiliano è stato il più votato quale migliore calciatore dell'anno, seguito da Rodri e Bellingham. In Top 10 c'è Lionel Messi e Toni Kroos (ritirato) ha preso più consensi di Mbappé. Non sono mancate alcune scelte clamorose.

Vinicius del Real Madrid ha vinto il premio The Best Fifa 2024. Non sarà come ricevere il Pallone d'Oro, che gli ha lasciato amaro in bocca e sollevato lo sdegno del club spagnolo, ma è pur sempre un riconoscimento internazionale che alimenta lo status di star internazionale del football. Questa volta è andato tutto liscio, non ci sono stati boicottaggi dell'ultima ora nemmeno da parte della società: il brasiliano ha sfoderato il suo sorriso migliore quando ha ricevuto il trofeo, assegnatogli in virtù dei 48 punti accumulati rispetto ai 43 di Rodri (che gli soffiò il prestigioso riconoscimento di France Football) e ai 37 del compagno di squadra, Jude Bellingham.

Dani Carvajal (31) e Lamine Yamal (30) si sono piazzati ai piedi del podio. A completare la Top 10 (come si evince dalla tabella pubblicata sul sito della Fifa) ci sono Lionel Messi (26), Toni Kroos (18), Erling Haaland (18), Kylian Mbappé (14) e Florian Wirtz (8).

I voti a sorpresa: clamorose le preferenze di Deschamps della Francia

Il numero dei consensi ricevuti dall'ex attaccante del Paris Saint-Germain è stato uno dei dettagli balzati all'occhio in negativo, a testimonianza di una grandeur che è ancora distante. E se l'incoronazione di Vinicius è opinabile, alcuni voti di allenatori o capitani delle nazionali potrebbero sorprendere per le scelte fatte. A cominciare dal ct della Francia, Didier Deschamps, che ha espresso preferenza principale per Vinicius messo davanti al capitano dei ‘galletti', Mbappé. Un piccola beffa, parzialmente compensata dalla fiducia cieca manifestatagli dai voti ricevuti dai selezionatori di Indonesia, Laos, Liechtenstein e Tanzania. Il tedesco Julian Nagelsmann, invece, ha optato per indicazioni patriottiche: Florian Wirtz davanti a Rodri e a Toni Kroos (ritirato). Lo svizzero Murat Yakin s'è spinto oltre, sparigliando le carte in tavola: per lui i migliori calciatori sono Florian Wirtz, Federico Valverde e Lamine Yamal.

Alcuni "amici" del Psg non si sono dimenticati dell'ex compagno di squadra (Skriniar e Hakimi, lo hanno messo al primo posto) mentre Gianluigi Donnarumma (capitano dell'Italia) lo ha indicato solo come secondo, alle spalle di Messi ma prima di Vinicius.

Gli altri premi al The Best Fifa: Ancelotti allenatore dell'anno

Per quanto riguarda gli altri premi, Alejandro Garnacho del Manchester United si è portato a casa il premio Puskas per aver realizzato il miglior gol dell'anno. Emiliano Martinez dell'Aston Villa continua a fare incetta di titoli: è lui il portiere dell'anno. A Carlo Ancelotti è andato il premio di allenatore dell'anno.

La Top 11, ecco la formazione FIFA Best Men's XI

Real Madrid e Manchester City i club maggiormente rappresentati nella formazione ideale rivelata nel corso della cerimonia. Fanno eccezione Saliba dell'Arsenal, Yamal del Barcellona e l'onnipresente Martinez dell'Aston Villa. Di seguito la squadra FIFA Best Men's XI:

Portiere Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina) Difensori Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna), Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania), Ruben Dias (Manchester City/Portogallo), William Saliba (Arsenal/Francia)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna), Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania), Ruben Dias (Manchester City/Portogallo), William Saliba (Arsenal/Francia) Centrocampisti Rodri (Manchester City/Spagna), Toni Kroos (Real Madrid/Germania), Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Rodri (Manchester City/Spagna), Toni Kroos (Real Madrid/Germania), Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra) Attaccanti Lamine Yamal (Barcellona/Spagna), Erling Haaland (Man City/Norvegia), Vinicius Junior (Real Madrid/Brasile).