Vinicius assente all’udienza per gli insulti razzisti, il motivo? Sembra uno scherzo, è reale Un mese fa il giudice del Tribunale fissò l’udienza per la denuncia del calciatore per quanto accaduto al Mestalla. Domani l’attaccante brasiliano avrebbe dovuto deporre in video-conferenza ma non potrà farlo e ha chiesto il rinvio. Ecco perché.

Il giocatore non può essere presente all’udienza per gli insulti razzisti subiti a Valencia.

Il caso degli insulti razzisti subiti da Vinicius a Valencia fece molto discutere e sollevò polemiche feroci. Lo stesso allenatore, Carlo Ancelotti, tornò sull'argomento esprimendo riflessioni amare e critiche molto dure rispetto al trattamento subito dal suo calciatore e, più in generale, per l'atteggiamento ostile e per il clima da ‘guerra' che sembra esserci in molte partita della Liga.

La vicenda dell'attaccante brasiliano non si è chiusa con la solita levata di scudi mediatica e l'ondata di sdegno popolare: è andata avanti e ha avuto anche un seguito giudiziario. Il 26 maggio scorso il Tribunale di Valencia ha aperto ufficialmente un'inchiesta citando come indagati tre tifosi che erano stati individuati grazie alle dichiarazioni rese dalla punta brasiliana e alle immagini delle telecamere di sorveglianza e sicurezza all'interno dello stadio, il Mestalla.

Il calciatore è in vacanza a Miami.

In quello stesso giorno, per evitare lungaggini burocratiche, il giudice aveva chiesto che fossero predisposti tutti i mezzi tecnici necessari per far sì che Vinicius potesse essere presente in aula per la testimonianza da remoto, collegandosi in video-conferenza così esprimere la propria posizione in qualità di parte lesa.

L’attaccante palleggia con la cantante brasiliana Anitta.

Domani, martedì 27 giugno, era il giorno fissato per l'udienza ma l'attaccante del Real Madrid non potrà essere presente e ha chiesto il rinvio della sua convocazione. Il motivo? È fuori dalla Spagna e non potrà rendere alcuna deposizione sugli insulti razzisti ricevuti nel corso del match giocato circa un mese fa. In questo periodo si trova in vacanza in Florida, a Miami, come documentato anche da alcune fotografie e storie condivise sui social. In una in particolare è intento a palleggiare con la cantante brasiliana Anitta.

La storia di Vinicius accanto a Dybala prima di un match a Orlando.

Qualche giorno fa, invece, è stato protagonista di un'amichevole giocata con altre stelle del calcio, di ieri e di oggi, disputata a Orlando. Oltre all'ex juventino, poi passato alla Roma, Paulo Dybala c'erano anche campioni verde-oro del passato come Ronaldinho (che ha incantato tutti con il suo tocco magico di palla) oppure il ‘pendolino' Cafù.