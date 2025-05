Vincono il campionato e la società regala ai calciatori un abbonamento a vita ad un sito di escort

video suggerito

L'Athletic Palermo ha vinto il campionato di Eccellenza ed è stato promosso in Serie D: la società ha deciso di regalare un abbonamento a vita ad un sito di escort.

A cura di Vito Lamorte

L'Athletic Palermo ha vinto il campionato di Eccellenza ed è stato promosso in Serie D: per questo motivo la società ha deciso di regalare ai calciatori e a tutto lo staff tecnico un abbonamento a vita ad un sito di escort.

La squadra siciliana si è assicurata un posto nel quarto campionato italiano per la prossima stagione dopo la vittoria sui rivali del Partinicaudace e i giocatori hanno festeggiato ma non si aspettavano un regalo del genere dallo sponsor per celebrare l'occasione.

L'Athletic Palermo regala ai calciatori un abbonamento a vita ad un sito di escort per la promozione

L'Athletic Palermo è sponsorizzato da un sito di escort che si chiama ‘Escort Advisor‘ e l'amministratore delegato Mike Morra ha motivato così la scelta: "Vogliamo celebrare questo traguardo straordinario con un gesto concreto. Siamo orgogliosi di aver accompagnato la squadra in questa stagione veramente eccezionale e che finirà nella storia. Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo: giocatori e staff, potranno vedere in maniera illimitata tutti i contenuti presenti sul nostro sito".

I giocatori hanno ricevuto il regalo sul campo, davanti ai loro tifosi, e hanno posato in una foto con uno striscione non nascondendo la loro sorpresa: "Questa sorpresa a fine partita ci ha colto di sorpresa", ha detto il capitano David Valenca che ha sottolineato come questo episodio sia "un altro sorriso in un anno fantastico che ricorderemo per sempre".

L'abbonamento Premium dovrebbe consentire l'accesso illimitato a tutti i contenuti e profili pubblicati sul sito. Si aggiunge che il regalo è stato accolto con risate e allegria dai giocatori.

Il presidente del club palermitano, Gaetano Conte, ha dichiarato: "Vedere i volti divertiti e sorpresi dei giocatori per questo regalo è stato un altro momento indimenticabile di questa stagione.