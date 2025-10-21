Serie A
video suggerito
video suggerito

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite

Il tecnico del Bologna è in ospedale, dove rimarrà almeno per qualche giorno, a causa di una polmonita batterica. Italiano come scritto nel comunicato è già in fase di miglioramento.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Vincenzo Italiano è ricoverato in ospedale a causa di una polmonite batterica. Il Bologna ha dato la notizia tramite un comunicato ed ha rassicurato sulle condizioni dell'allenatore che è in miglioramento anche se rimarrà ancora per qualche giorno ricoverato in ospedale.

Il comunicato del Bologna: "La situazione è in lento miglioramento"

Questo il comunicato del club rossoblu: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".

Italiano non sarà in panchina in Europa League

La presenza di Italiano in panchina per la partita di Europa League di giovedì contro la Steaua Bucarest è praticamente impossibile, sarà sostituito dal suo vice, ma chiaramente non è questa la priorità dell'allenatore che deve ristabilirsi pienamente prima di tornare in sella del suo Bologna, che con 13 punti è davanti alla Juventus ed è quinto in classifica alle spalle di Milan (16), Inter, Napoli e Roma (15).

Leggi anche
Al Bologna non basta Orsolini, 1-1 con il Friburgo: rossoblu ancora senza vittorie in Europa League

Si vedrà se tornerà in panchina domenica prossima quando il Bologna sarà impegnato sul campo della Fiorentina, l'ex squadra del tecnico che con tutto l'ambiente Viola non si è lasciato nel migliore dei modi.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
tennis
Paolo Bertolucci: "Sinner non è un calciatore, se si fa male in Davis perde i suoi guadagni"
Perché Jannik ha deciso di rinunciare alla partecipazione con l'Italia, aiutato dal regolamento
Pietrangeli lo stronca: "Spero che durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi"
L'annuncio è stato dato dal capitano, Volandri, e condiviso dal giocatore: "È stata una scelta difficile"
Quando gioca Sinner contro Altmaier nel torneo ATP a Vienna: data e orario dell'incontro
Jannik Sinner: "Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l'avrei fatta"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views