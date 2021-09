Villarreal-Atalanta dove vederla in TV su Sky, Infinity o Amazon: canale, streaming e formazioni Villarreal-Atalanta è la gara della prima giornata di Champions League, edizione 2021/20221, in programma martedì 14 settembre con fischio di inizio alle 21:00 e si disputa in Spagna, all’Estadio de la Ceramica. Sarà possibile vederla dietro abbonamento in TV attraverso Sky (Canale Sky Sport Uno) e in streaming su SkyGo e Mediaset Infinity.

Villarreal-Atalanta è la partita valida per la prima giornata di Champions League, edizione 2021/2022, in programma martedì 14 settembre con fischio di inizio alle 21:00. La squadra di Gasperini è stata sorteggiata nel Gruppo F insieme agli spagnoli, al Manchester United di Cristiano Ronaldo e agli svizzeri dello Young Boys. L'obiettivo minimo dei bergamaschi è di qualificarsi agli ottavi di finale, come era già accaduto l'anno scorso quando erano stati poi eliminati nel doppio confronto diretto dal Real Madrid.

Partita: Villarreal-Atalanta

Villarreal-Atalanta Quando si gioca : 14 settembre 2021

: 14 settembre 2021 Dove si gioca : Estadio de la Ceramica, (Villarreal)

: Estadio de la Ceramica, (Villarreal) Orario: 21:00

21:00 Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming : Sky Go, Now

: Sky Go, Now Competizione: Champions League, 1a giornata

Dove vedere Villarreal-Atalanta di Champions League in TV su Sky, Amazon o Infinity

Villarreal-Atalanta, programma martedì 14 settembre alle 21:00 è una partita di Champions League, che potrà essere vista sia su Sky sia su Mediaset Infinity (telecronaca affidata a Massimo Callegari e Andrea Agostinelli). Nel primo caso, è possibile seguire l'incontro in cronaca integrale e in diretta sulla piattaforma satellitare, grazie a Sky Sport e al suo canale di riferimento per l'occasione, Sky Sport Uno. A occuparsi della narrazione sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo ci sarà Massimiliano Nebuloni. L'incontro, come tutti quelli presenti nel ‘pacchetto' Sky, che prevede le gare Champions del martedì e quelle del mercoledì esclusa una partita ad appannaggio di Amazon, sarà a disposizione solamente per gli abbonati al servizio.

Villarreal-Atalanta dove vederla in streaming

Villarreal-Atalanta di martedì 14 settembre alle 21:00 sarà visibile anche attraverso il servizio streaming di Sky, utilizzando la classica applicazione della piattaforma satellitare, SkyGo ma da quest'anno per l'online c'è anche la novità rappresentata da Mediaset Infinity. Dietro ad abbonamento, sarà infatti possibile seguire in streaming sulla piattaforma Mediaset tutte le partite Champions che non sono in esclusiva su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atalanta di Champions

Per Villarreal-Atalanta, in programma martedì 14 settembre, Gasperini potrebbe ripartire sullo schema classico del 3-4-2-1 puntando su una mediana di qualità e quantità per frenare il gioco della squadra di Emery. Gli spagnoli potrebbero presentarsi con un 4-4-2 che punterà moltissimo in avanti su Gerard Moreno.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Estupinan, Mandi, Albiol, Foyth; Moreno, Capoue, Trigueros, Gomez; Dia, Moreno.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; De Roon, Pessina, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Malinovskyi; Zapata

Atalanta in Champions League, le prossime partite nel Girone

Villarreal-Atalanta rappresenta la prima partita del Girone F di Champions League, dove i bergamaschi debutteranno martedì 14 settembre di sera, alle 21:00. Prima della partita in Spagna, sempre martedì 14, c'è un'altra partita dello stesso Girone, in programma alle 18:45, Young Boys-Manchester United. I bergamaschi, invece, torneranno in campo in Coppa seguendo questo calendario: mercoledì 29 settembre alle 18:45 Atalanta-Young Boys, mercoledì 20 ottobre alle 21:00 Manchester United-Atalanta, martedì 2 novembre alle 21:00 Atalanta-Manchester United, martedì 23 novembre alle 21:00 Young Boys-Atalanta, mercoledì 8 dicembre alle 21:00 Atalanta-Villarreal.