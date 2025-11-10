Vieri a Totti dopo 23 anni: “Ho rivisto Italia-Corea: perché non te l’ho data? Volevo scriverti”

Christian Vieri ha ricordato a distanza di quasi 25 anni un momento preciso che ancora lo tormenta sui Mondiali 2002 durante Italia-Corea, che riguarda lui e Francesco Totti: “Mi son rivisto e mi son detto… c**zo, fai cog**one… ma passagliela! Volevo chiamarti”

Christian Vieri e Francesco Totti, parte dell'attacco azzurro dell'Italia ai Mondiali 2002 in Corea-Giappone, dove sono scesi in campo insieme in quella che poi è risultata fatale, contro i padroni di casa della Corea del Sud che ha eliminato la Nazionale di Trapattoni in modo surreale, con l'epica pessima gestione dell'arbitro Moreno. Una delusione che a distanza di quasi 25 anni tormenta ancora i pensieri e i sogni di Bobo che ha confessato di rivivere ancora alcuni momenti, uno in particolare, legato proprio a Totti quando non gli ha passato la palla in un'azione di contropiede: "Mi sono rivisto e ho pensato: guarda che cog**one sono stato, ma passala!"

L'Italia ai Mondiali di Corea e Giappone 2002, dopo 23 anni ancora un tormento per Vieri

Il Mondiale 2002 è stato uno dei peggiori della storia della Nazionale azzurra. Una squadra formidabile finita contro una piccola Corea del Sud: 1-2 dopo i tempi supplementari di un 18 giugno che è segnato in rosso nei ricordi di giocatori e tifosi. E che è ritornato prepotentemente anche nella chiacchierata con Cattelan nel Podcast Supernova dove i due ex campioni hanno rivissuto quel periodo, fatto di enormi certezze poi crollate in poco più di 90 minuti. E che ritornano ciclicamente a distanza di 25 anni, tormentando ancora Christian Vieri rammaricato per un errore imperdonabile in Italia-Corea.

Vieri a Totti: "Mi sono rivisto e mi son detto, ma sveglia… passagli la palla cogl**ne!"

"Mi son rivisto recentemente in una azione" spiega Vieri riavvolgendo il nastro della memoria a quella partita funesta, dove oltretutto siglò il momentaneo 1-0 azzuro. "e mi son detto, ‘ma guarda questo cogli**e, ma perché non te l'ho passata? Era una palla lunga sulla destra e io sono andato a calciare buttandola in tribuna" ricorda Vieri rivolgendosi a Totti, che poi vebbe espulso da Moreno al 103′ minuti. "Tu eri in mezzo, eri da solo in mezzo se te la mettevo segnavi… ti volevo scrivere poi le bambine mi hanno distratto e niente, mi è scattato di testa". Ma la frustrazione è ancora grande per l'ex bomber: "Ma che c**zo fai Bobo, svegliati cogl**ne!", a dimostrazione che certe situazioni restano indelebili anche a distanza di decenni.

Vieri e un'Italia imbattibile: "Guardavo la rosa e mi dicevo: ma come facciamo a non vincere sto mondiale?"

Come tutto quel Mondiale asiatico in cui le speranze erano enormi e le aspettative altissime: "Mi ricordo come fosse ieri" continua Bobo su quel 2002, "che mi dicevo guardando la nostra Nazionale, ma come facciamo a non vincere questo Mondiale? Abbiamo il portiere più forte del mondo, poi abbiamo Cannavaro, Nesta e Maldini che meglio di loro non ce n'è… In avanti ci siamo io, lui, Inzaghi, Del Piero, Montella… tutti che han fatto 150 gol in Serie A, poi c'erano i Di Biagio i Gattuso… come si fa a perdere? Andiamo con il Brasile direttamente in finale perché guardavo le avversarie e non vedevo nessuna che potesse batterci… Forse il Brasile era però un po' più forte di noi: Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo… nemmeno alla play!".