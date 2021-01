"L'ha mandato la Juventus per distruggere l'Inter". È questo il tenore dei commenti che esprime la rabbia dei tifosi dell'Inter nei confronti di Arturo Vidal. La vittoria per 6-2 contro il Crotone non ha attenuato né la delusione dei sostenitori nerazzurri né quella del tecnico, Antonio Conte. Nel dopo gara l'allenatore ha rivolto all'ex calciatore di Bayern Monaco e Barcellona un messaggio molto chiaro: "Si alleni meglio… basta ‘tacco e punta'… nessuno ha il posto assicurato". Un concetto che va a rimarcare due episodi avvenuti nel corso del match: prima lo ha apostrofato con una frase difficile da equivocare ("sta zitto, gioca e non rompere…") in occasione del calcio di rigore provocato per fallo commesso su Reca; poi lo ha sostituito al 45simo, preferendogli Sensi nella ripresa.

Le critiche feroci nei confronti del cileno

"Entra Sensi e l'Inter vince 6-2", è il commento durissimo, ironico e beffardo al tempo stesso, da parte di un altro utente nerazzurro su Twitter. E il ‘cinguettio' in Rete ha scandito buona parte del post-partita, con il centrocampista cileno nel mirino della critica. Conte lo ha voluto per fare la differenza, finora l'ha fatta ma in negativo come testimoniato da alcuni episodi chiave in momenti cruciali della stagione. Errori grossolani commessi in Champions (il rigore con il Borussia

Mönchengladbach e l'espulsione contro il Real Madrid) e in campionato (oltre al penalty per il Crotone, ha perso Zanellato e gli viene contestato anche il gol fallito contro l'Atalanta).

La rabbia social dei tifosi nerazzurri contro Vidal

Ecco perché, alla luce di quanto accaduto oggi, nulla gli è più perdonato. E così a chi ne ricorda la sua avventura juventina (c'era anche Conte sulla panchina dei bianconeri di allora) fa da eco chi invece lo definisce un disastro, sollevando obiezioni sulle prossime scelte di mercato. Eriksen via e Vidal resta, una mossa che molti sembrano non condividere. "Il giovane, e con ampi margini di miglioramento", è il commento tagliente di un tifoso nerazzurro. Altri ancora affondano il colpo così: "In sei mesi Vidal ha fatto più danni che altro: rigori, mancate coperture e prestazioni scadenti ma è sempre in campo da titolare grazie. Altri, invece, in sei mesi di pandemia sono stati etichettati come non funzionali".