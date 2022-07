Vidal bersagliato dalle critiche, al Flamengo non è credibile: “Qui solo per godersi la spiaggia” Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo ma qualcuno non è d’accordo con il suo acquisto. Piovono critiche sul giocatore subito dopo il suo approdo in Brasile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Accolto con una presentazione in stile Stranger Things, serie nota su Netflix, Arturo Vidal ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia del Flamengo. Da tempo si parlava di un suo trasferimento in Brasile e il cileno ha da mesi scherzato sulla sua prossima destinazione sui social con sondaggi divertenti e video particolari. Il centrocampista si è così liberato dall'Inter per accasarsi nel club brasiliano e iniziare un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Superata la concorrenza del Boca, il Flamengo è stato deciso a puntare sul giocatore che a questo punto, a 35 anni, chiuderà proprio in terra carioca il suo percorso calcistico.

Cicinho con la maglia del Sivasspor

Ma non tutti hanno preso di buon gusto la sua scelta di andare in Brasile e né hanno capito perché il Flamengo sia stato così deciso a puntare sul giocatore. Non solo alcuni tifosi che sui social si dividono tra pro e contro del giocatore, ma anche ex stelle del calcio verdeoro che nutrono dubbi sulla scelta del giocatore di accettare il Flamengo. Su tutti Cicinho, l'ex Roma che abbiamo conosciuto in Italia in maglia giallorossa, nel corso di un podcast Reis da Resenha su Youtube non si è di certo risparmiato sparando a zero sul giocatore: "Credete che Vidal sia andato al Flamengo per amore? – ha detto – Spero stiate scherzando!".

L'ex terzino destro della nazionale del Brasile che in carriera ha anche vinto tanto anche col San Paolo è stato netto: “Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non vincerà – ha detto – a Rio de Janeiro stava già rompendo tutto, ha postato un video in cui ballava… È un ragazzo che sta arrivando alla fine della sua carriera. Secondo me, non riuscirà". Nella stessa intervista, Cicinho non solo ha sparato a zero contro il centrocampista cileno, ma ha anche attaccato il Flamengo e lo ha paragonato al Sivasspor in Turchia, squadra in cui ha appeso le scarpe al chiodo nel 2016. “Non sono d'accordo sul fatto che il Flamengo sia un top club a livello mondiale – ha aggiunto – Arturo Vidal è venuto perché vuole godersi la vita in spiaggia. Il Sivasspor è più conosciuto in Europa del Flamengo” , ha concluso il pluricampione con il San Paolo.