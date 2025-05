Verratti torna al Pescara, pronto ad acquisire il 40% delle quote: entrerà in società con Sebastiani

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Marco Verratti è pronto per il grande ritorno in Italia ma non nelle vesti di calciatore: il centrocampista che ha incantato l'Europa ha deciso di investire sul Pescara entrando in società con il 40% delle quote. Un'operazione dispendiosa che aprirà a una nuova parte della sua carriera e che gli permetterà di riallacciare i rapporti con la squadra che ha rappresentato per lui il trampolino nel grande calcio.

Secondo quanto riportato da Il Centro l'accordo preliminare sarebbe già stato firmato ed entro il prossimo mese verrà annunciato l'ingresso in società del calciatore che negli ultimi mesi ha trascorso diverso tempo a Manoppello, la sua città natale, assieme alla moglie. Investirà in tutto circa 1.5 milioni di euro, prelevando le quote dal presidente Daniele Sebastiani con il quale ha intensificato i rapporti nelle ultime settimane e che aveva preannunciato una novità in questi giorni.

Verratti acquisirà le quote del Pescara

Manca soltanto l'ufficialità per questo grande ritorno a casa, atteso con ansia da tutti i tifosi. Il sogno di Verratti era quello di chiudere la sua carriera con la maglia del Pescara, ma è destinato a tornare in una veste completamente diversa: l'operazione accenderà i riflettori sulla squadra e potrebbe portare grandi risvolti anche in termini di marketing e pubblicità. Due anni fa il centrocampista era andato a giocare in Qatar firmando un contratto biennale da 30 milioni di euro a stagione, ma l'avventura all'Al Arabi è già finita e per questo sta riflettendo sulla strada da intraprendere dopo il ritiro.

All'inizio del prossimo mese arriverà l'annuncio ufficiale. Verratti acquisirà il 40% delle quote, pari a circa 1.5 milioni di euro, dalle mani del presidente Sebastiani al quale resterà una percentuale di poco superiore, considerando che il 10% è nelle mani del socio sudamericano, Victor Mesa, e poco meno del 10% è diviso tra altri piccoli azionisti. Già da diverso tempo il giocatore aveva investito nella sua città natale, creando diverse attività imprenditoriali con la moglie e la sua famiglia.