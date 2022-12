Verratti firma un rinnovo quasi a vita col PSG: in Francia ha ancora un conto da regolare Marco Verratti firma il rinnovo di contratto con il PSG legandosi quasi a vita al club francese. Accordo trovato con la proprietà e firma a breve: c’è ancora un obiettivo da raggiungere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella stagione 2011/2012 il Pescara di Zeman vinse da protagonista il campionato di Serie B volando in massima serie con una squadra che poteva contare su gente del calibro di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. In quell'undici titolare del tecnico boemo giocava anche un ragazzo, tale Marco Verratti, che da lì a poco sarebbe stato conosciuto da tutto il mondo.

Era il 2012 e i tentennamenti dei vari top club di Serie A, tra cui Napoli e Juventus in primis, interessati al giovane centrocampista che giocava già da veterano, hanno invece favorito l'inserimento nella trattativa per l'acquisto del giocatore da parte del PSG. Il club parigino, che da poco aveva visto insidiarsi Nasser Al-Khelaïfi come proprietario del club e Leonardo nel ruolo di direttore sportivo, non ha perso tempo e con un investimento da 12 milioni di euro, si aggiudica il giocatore iniziando da lui quella che sarà poi un'autentica rivoluzione della rosa.

Il PSG da lì a poco diventerà un'autentico imbuto di campioni, un mix perfetto tra giovani e top player pronti a rilanciare le sorti del club della capitale. Da quel 18 luglio 2012 ad oggi, sono trascorsi più di 10 anni e la carriera di Verratti in Francia è andata di pari passo con la sua crescita. Aveva solo 19 anni quando ha fatto il suo esordio in Ligue 1 contro il Tolosa per poi diventare uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il suo palmares col PSG parla chiaro e in Nazionale con l'Italia si è tolto la soddisfazione di vincere gli Europei 2020. Nel frattempo è diventato leader assoluto del PSG, il più longevo in rosa, e il club ha voluto premiarlo con un rinnovo quasi a vita: c'è ancora un obiettivo da raggiungere che è diventata l'autentica ossessione della proprietà parigina.

Messi al fianco di Messi in una recente gara del PSG prima dei Mondiali.

Come annunciato da Sky, Marco Verratti firmerà a breve un contratto fino al 2026 con i francesi. Il precedente accordo era fino al 2024 ma la proprietà ha voluto ancora puntare sul giovane centrocampista abruzzese che nel 2026 avrà 34 anni. Verratti fino a questo momento ha collezionato 398 partite segnando 11 gol più 61 assist. In Francia col PSG ha vinto tanto e per uno che non ha mai giocato in Serie A passando direttamente dalla B al campionato francese condividendo lo spogliatoio con campioni assoluti del calcio moderno, questo rappresenta il massimo. Sono stati 8 fino a questo momento i campionati vinti, ben 6 le Coppe di Francia e altrettante quelle di Lega, oltre a 9 Supercoppe. Al PSG ha giocato con tutte le generazioni di campioni che si sono susseguiti negli anni: da Ibrahimovic a Cavani, Messi, Neymar e Mbappé. Ora ha un nuovo capitolo davanti, tutto da scrivere con un solo obiettivo: la Champions League.

Verratti insieme a Dani Alves, Marquinhos e Neymar.

Un trofeo che rievoca ricordi brutti a Verratti e al PSG, per i tanti, troppi ko nelle fasi a eliminazione diretta, con il rammarico di aver mancato il successo nella stagione 2019/2020, con la finale persa a Lisbona contro il Bayern Monaco nel pieno del Covid con zero spettatori allo stadio. Ma soprattutto i francesi non potranno mai dimenticare la delusione cocente della folle rimonta del Barcellona a marzo 2017 con il clamoroso 6-1 che ribaltò il 4-0 dell'andata. Un nervo scoperto anche per Verratti che si augura finalmente di alzare quella coppa nel corso di questi quattro anni, forte anche della fiducia di tutto l'ambiente parigino. L'allenatore del PSG Galtier ha confermato la trattativa pochi giorni fa: “Mi è stato detto che il club vuole che Marco Verratti firmi un nuovo contratto. È vero, e fa parte dei nostri piani. Penso che Marco sia davvero felice qui a Parigi”.