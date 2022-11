Verratti festeggia i 30 anni con un super party a Parigi e un deejay speciale: è Ibrahimovic Marco Verratti ha festeggiato il 30° compleanno con un super party organizzato dalla moglie Jessica Aidi: hanno partecipato Neymar, Messi e molti i compagni del PSG con Ibrahimovic superstar in veste di ‘deejay’.

A cura di Vito Lamorte

Marco Verratti ha festeggiato il suo 30° compleanno con un super party che ha fatto molto parlare, sia in Francia che in Italia. Per l'occasione il centrocampista del Paris Saint-Germain ha organizzato una serata di festa nella capitale francese e al party di domenica erano presenti tanti suoi compagni come Neymar, Marquinhos e Gianluigi Donnarumma ma la guest star della serata è stato Zlatan Ibrahimovic, che si è dilettato anche alla consolle in versione deejay.

La location è il Musée des Arts Forains, un museo privato di oggetti da luna park situato all'interno dei Pavillons de Bercy, ed è qui che il calciatore campione d'Europa con la Nazionale Italiana ha voluto festeggiare i suoi 30 anni con tanti amici e la sua famiglia dopo la vittoria in casa del Lorient in Ligue 1 per 2-1.

Come prevedibile, erano presenti diversi suoi compagni di squadra come Neymar, Lionel Messi, Marquinhos e Gianluigi Donnarumma: per l'occasione è stato invitato Zlatan Ibrahimovic, che ha giocato per quattro anni al Parc des Princes con Marco Verratti e ha voluto essere presente alla festa del suo ex compagno.

Hanno partecipato al party anche Marco Borriello e la modella italiana Bianca Brandolini d'Adda.

La serata è stata allietata da tanta musica ma nell'enorme location scelta da Verratti c'era possibilità di partecipare anche a tanti giochi, con Neymar e capitan Marquinos grandissimi protagonisti sia in pista che sui tavoli da gioco.

La moglie, Jessica Aïdi, ha condiviso anche alcuni post della festa e ha scritto un messaggio di auguri per il marito: "Non ci sono parole per esprimere quanto ti ami e quanto ti ammiri. Sei l'uomo della mia vita, mio ​​marito per sempre e apprezzo ogni momento al tuo fianco, sei la mia motivazione per essere una persona migliore. Buon compleanno amore mio!".