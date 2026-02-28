Verona-Napoli oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Oggi al Bentegodi si gioca Verona-Napoli, partita della 27ª giornata di Serie A. Le squadre di Sammarco e Conte scenderanno in campo alle ore 18. Diretta TV e streaming solo su DAZN.

Vincere è l'unica cosa che conta. Mai come oggi questo motto è valido sia per il Verona che per il Napoli, che hanno bisogno assoluto dei tre punti, seppure per motivi differenti. Il Verona è ultimo con il Pisa e vede la salvezza come un Everest da scalare. Il Napoli invece è reduce dalla sconfitta incassata a Bergamo con l'Atalanta, vincente non senza polemiche. La partita si disputerà in questo sabato 28 febbraio e prenderà il via alle ore 18. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

15 punti appena per il Verona in 26 giornate, la salvezza dista nove lunghezze e di turni ne mancano dodici. Il ritorno in Serie B è altamente probabile per i gialloblu che sfidano un Napoli, che viaggia a corrente alternata e che soprattutto fuori casa non riesce a trovare continuità di risultati. Addirittura sei le sconfitte lontane dal Maradona. Conte, però, sa che questo turno in caso di vittoria al Bentegodi qualcosa di buono otterrà. Perché domenica sera c'è Roma-Juventus. All'andata finì sorprendentemente 2-2, con il Verona avanti di due gol, e raggiunto nel finale di partita.

Dove vedere il match Verona-Napoli e a che ora in diretta TV e streaming

La partita tra il Verona e il Napoli prenderà il via alle ore 18, e sarà la seconda di questo sabato di Serie A dopo Como-Lecce. Incontro che sarà visibile solo dagli abbonati di DAZN, che detiene l'esclusiva di questa partita tra le squadre di Sammarco e Conte. Diretta TV e streaming su DAZN.

Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Orban è squalificato nel Verona, che un anno e mezzo fa battezzò il Conte allenatore del Napoli in Serie A battendolo per 3-0. Tra i Campioni d'Italia non ci sarà probabilmente McTominay, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha tolto dal campo durante la partita con il Genoa.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. Allenatore: Sammarco.

