Vergara spiazzato dalle parole dell’arbitro Mariani in Juve-Napoli: “Prima cosa, sono italiano”

Episodio molto particolare si è verificato nel primo tempo di Juventus-Napoli, con l’arbitro Mariani che si rivolge in lingua inglese a Vergara e il calciatore azzurro risponde così: “Sono italiano, prima cosa”.

Antonio Vergara è stato uno dei migliori del Napoli nella débâcle di Torino contro la Juventus e nei 79′ in cui è rimasto in campo è stato uno dei più intraprendenti della formazione schierata da Antonio Conte. Il trequartista azzurro, però, è stato protagonista di un episodio molto particolare con l'arbitro Maurizio Mariani.

Il calciatore del Napoli è rimasto spiazzato dalle parole del direttore di gara che si rivolgeva nei suoi confronti in lingua inglese per spiegargli una situazione e lui ha risposto, accennando anche un sorriso: "Sono italiano, prima cosa".

Il dialogo è emerso dal video della REF CAM pubblicato da Lega Serie A che mostra la prospettiva dell'arbitro durante i match di campionato.

Vergara spiazzato dall'arbitro Mariani che gli parla in inglese: "Sono italiano, prima cosa"

Ad un certo punto l'arbitro Mariani prova a spiegare la sua scelta dicendo con "is ball" e "I know this is ball" a Vergara che si sta avvicinando: mentre il calciatore del Napoli avanza il direttore di gara dice "I'm not very well", quasi a volersi scusare per la sua poca praticità con la lingua inglese; ma il numero 26 azzurro risponde "so italiano, prima cosa" e poi accenna un sorriso.

Mariani sembra sollevato dalle parole di Vergara e, con la tensione addosso e tutto quello che comporta un momento del genere, dice "eh, vai…". Poi l'azione riprende. Non è chiaro quale sia il momento preciso della prima frazione di gioco ma è un siparietto che ha fatto molto particolare.

Gli arbitri, solitamente, sono molto preparati sui calciatori che vanno in campo e conoscono pregi e difetti di chi hanno già diretto in passato: probabilmente a Maurizio Mariani non era mai capitato di arbitrare Antonio Vergara e si è rivolto a lui in in inglese pensando che non fosse italiano.

Inoltre, il giovane calciatore azzurro è stato protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere: nel corso della prima frazione, sul risultato di 1-0 per la Juve, c'è stato un contatto in area di rigore tra Kalulu e Vergara pochi istanti dopo un abbraccio di Bremer a Hojlund. Due situazioni, quasi in contemporanea, che sono state valutate regolari ma persiste qualche dubbio sul contatto tra il difensore brasiliano e il centravanti danese.