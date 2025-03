video suggerito

Vazquez squalificato dieci giornate per “insulto espressivo di discriminazione razziale” a Dorval Franco Vazquez punito con 10 giornate di squalifica per la frase razzista pronunciata nei confronti di Mehdi Dorval al termine della sfida contro il Bari: “Insulto espressivo di discriminazione razziale”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Vazquez squalificato per dieci giornate per la frase razzista nei confronti di Mehdi Dorval al termine della sfida contro il Bari giocata lo scorso 15 febbraio allo stadio San Nicola. L'allenatore del club pugliese, Moreno Longo, aveva denunciato l'accaduto: "Mi dispiace enormemente per il ragazzo e mi dispiace anche fare il nome di Vazquez, ma sono costretto a farlo perché non si può più stare zitti. Ha detto "neg*o di merda" e questo non si può dire a nessuno. Mi assumo io le responsabilità nel riportare queste frasi. Siamo stufi di parlare di queste cose ancora nel 2025″.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo pubblicato poco fa sul sito ufficiale della Serie BKT: "Letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara".

Franco Vazquez squalificato 10 giornate per insulto razzista a Dorval

L'indagine, durata quasi un mese, ha prodotto abbastanza elementi da permettere al Giudice Sportivo, Ines Pisano, di emettere la sentenza e di squalificare Franco Vazquez, nonostante il calciatore della Cremonese abbia negato di aver pronunciato l’insulto, gli elementi hanno portato alla squalifica di 10 giornate, come da articolo 28 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Mudo è alle prese con la frattura dello zigomo e della mascella e oltre all'infortunio è arrivata la squalifica che lo terrà fuori dalle rimanenti partite del campionato di Serie B più la prima dei playoff, in caso di qualificazione.

Serie B, 14 giocatori squalificati per 1 turno

In riferimento alle partite della 29a giornata della Serie B, il Giudice Sportivo ha squalificato 14 giocatori, tutti per un turno. Sono: Illanes Minucci (Carrarese), Antonucci, Mangraviti (Cesena), Artistico (Cosenza), Bellich, Buglio (Juve Stabia), Burrai (Mantova), Dellavalle (Modena), Pierozzi (Palermo), Sampirisi (Reggiana), Bronn (Salernitana), Akinsanmiro (Sampdoria), Lauriente (Sassuolo), Mateju (Spezia).

Per quanto riguarda le società, ammende a Cosenza (10.000 euro), Spezia (4.000 euro), Carrarese (1.500 euro).