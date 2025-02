video suggerito

Dorval in lacrime dopo gli insulti razzisti di Franco Vazquez in Bari-Cremonese: cosa è successo Dorval incontenabile dopo la fine di Bari-Cremonese, il suo allenatore Moreno Longo spiega quanto accaduto con i presunti insulti razzisti di Franco Vazquez.

A cura di Marco Beltrami

Il finale di Bari-Cremonese ha fatto passare in secondo piano quanto accaduto durante il match. È uscito in lacrime Mehdi Dorval, esterno della formazione di casa, dopo un vero e proprio parapiglia seguito al fischio finale. A quanto pare, stando alle ricostruzioni fornite dai biancorossi, il calciatore sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte di un avversario, ovvero l'ex di Palermo e Parma con due apparizioni anche in Nazionale, Franco Vazquez.

Cosa è successo nel finale di Bari-Cremonese e i presunti insulti razzisti a Dorval

Animi accesi dopo la conclusione del match di Serie B del San Nicola. Dorval dopo un confronto con alcuni avversari, compreso il trequartista ex Palermo è sembrato incontenibile. Ha iniziato ad inveire e a cercare anche il contatto il classe 2001 algerino che ha dato l'impressione di volersi fare giustizia da solo. I compagni e gli avversari hanno provato a tranquillizzarlo, e anche l'allenatore del Bari Moreno Longo è intervenuto.

Cosa avrebbe detto Franco Vazquez a Dorval

Dopo qualche minuto Dorval, promesso sposo del Napoli per la scorsa stagione, è stato allontanato dal capannello di uomini in mezzo al campo, ma ha iniziato anche a piangere. Nel frattempo i biancorossi hanno cercato di spiegare anche a quelli della Cremonese quanto fosse successo. Ma effettivamente cosa era accaduto? A spiegarlo ci ha pensato proprio Longo nell'intervento con la stampa.

Queste le sue parole: "Mi dispiace enormemente per il ragazzo e mi dispiace anche fare il nome di Vazquez, ma sono costretto a farlo perché non si può più stare zitti. Ha detto "neg*o di merda" e questo non si può dire a nessuno. Mi assumo io le responsabilità nel riportare queste frasi. Siamo stufi di parlare di queste cose ancora nel 2025″.

Parole che fanno il paio con quelle di Benali: "È già la seconda volta che succede nell’arco di questo campionato e non possono verificarsi queste cose davanti a bambini e davanti a chi paga per vedere questo spettacolo. L’episodio ferisce tutta Bari. Dorval ha anche pianto. Vazquez? Le cose che ha detto sono gravi. Quanto accaduto è inaccettabile". Stando a quanto riportato da Sky, l'ispettore federale presente come sempre a bordocampo sarebbe stato testimone del tutto. Nel frattempo i due club non hanno preso una posizione ufficiale e né i due diretti interessati della vicenda.