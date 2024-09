video suggerito

Varane vuole ritirarsi dal calcio a 31 anni: pronto a rescindere il suo contratto con il Como Dopo l’infortunio rimediato all’inizio del campionato Varane starebbe pensando di terminare il suo contratto con il Como: potrebbe annunciare l’addio al calcio nelle prossime ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il clamoroso colpo del Como è già arrivato ai saluti: Raphael Varane starebbe pensando di rescindere il contratto con il club e di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio dopo il brutto infortunio subito questa estate che gli ha impedito di cominciare l'avventura in Serie A. Il francese era una delle punte di diamante della squadra di Fabregas, il leader dall'esperienza internazionale pronto a guidare la difesa, ma 19 minuti dopo il suo esordio in Italia ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio.

L'infortunio alla prima partita con il Como lo ha condizionato e sebbene il rientro si avvicini (potrebbe tornare in campo a ottobre) alcune complicazioni lo avrebbero portato a meditare seriamente sul ritiro dalle scene a soli 31 anni. A incidere sono soprattutto gli infortuni capitati nell'ultimo anno che potrebbero portarlo alla clamorosa scelta.

Varane pensa al ritiro dal calcio

Fa strano pensarlo, eppure a 31 anni la carriera da calciatore del francese potrebbe già essere finita, in un'età relativamente giovane e proprio alle prime battute di una nuova avventura entusiasmante. Tutto è cominciato all'esordio in Serie A contro la Sampdoria, quando un problema al ginocchio lo ha costretto a uscire dal campo al 19′: da allora è passato poco più di un mese e Varane potrebbe tornare in campo solamente a ottobre, saltando così tutta la parte iniziale del campionato.

Secondo quanto riportato da Le Parisien però il difensore nelle prossime ore potrebbe annunciare il ritiro dal calcio professionistico e appendere gli scarpini al chiodo. Nell'ultimo anno ha subito due infortuni importanti: al Manchester United è rimasto ai box per quasi due mesi alla fine della stagione per un infortunio muscolare e poche settimane dopo, quando era già al Como, è stato il ginocchio a fermarlo.