Vanare entra nel consiglio di amministrazione del Como: si occuperà dei giovani calciatori Una nuova vita lavorativa attende Varane, pronto a rivestire un nuovo ruolo nel Como: "Collaborerà per supportare gli sforzi di sviluppo dei giovani del club"

A cura di Ada Cotugno

Raphael Varane è già pronto per calarsi nel suo nuovo ruolo all'interno del mondo del calcio. L'infortunio che gli è capitato all'inizio di questa stagione lo ha costretto al ritiro a 31 anni, ma dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di restare nell'orbita del Como che lo aveva assunto a parametro zero la scorsa estate. Una scelta condivisa con la società che oggi ha annunciato il suo ingresso all'interno del consiglio di amministrazione.

Con una nota condivisa sul suo profilo ufficiale la squadra ha comunicato l'ingresso in dirigenza dell'ex difensore francese che avrò dei compiti ben precisi: grazie alla sua enorme esperienza da calciatore, maturata con le esperienza al Real Madrid e al Manchester United, si occuperà dello sviluppo dei giovani del club non soltanto in campo, ma anche fuori attraverso iniziative educative.

Varane si occuperà dei giovani del Como

La scelta, fin dal momento del ritiro, è sempre stata quella di restare al Como in una nuova veste. Purtroppo Varane è riuscito a giocare soltanto qualche minuto con la sua nuova maglia prima di arrendersi davanti a un infortunio che lo ha costretto a mettere fine alla sua vita da calciatore: una sfortuna enorme vista la sua età, ma i francese ha comunque deciso di restare nel mondo del calcio e di non allontanarsi dalla società che lo aveva accolto da poco.

Per il momento l'ex difensore è diventato un membro del consiglio di amministrazione e dovrà lavorare per lo sviluppo dei giovani: "Como 1907 è lieta di annunciare la nomina di Raphaël Varane a membro del consiglio di amministrazione. Ritiratosi di recente dal calcio professionistico, Varane porterà la sua esperienza e la sua leadership in questo nuovo ruolo, segnando un nuovo capitolo della sua carriera fuori dal campo. Collaborerà per supportare gli sforzi di sviluppo dei giovani del club. Il suo coinvolgimento andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità più ampia attraverso iniziative educative".