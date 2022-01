Van Dijk troppo pigro contro il Chelsea, ma la colpa è di Klopp: “Sono ossessionati” Van Dijk è stato criticato molto per il suo atteggiamento difensivo considerato anche dagli addetti ai lavori “troppo pigro”. E c’è chi ha tirato in ballo anche un’ossessione del tecnico.

A cura di Marco Beltrami

Tra le due litiganti, la terza gode. Il pareggio pirotecnico tra Chelsea e Liverpool, fa sorridere il Manchester City che ora ha 10 punti di vantaggio sui Blues e 11 sui Reds, che hanno una partita da recuperare. Il 2-2 dello Stamford Bridge alimenta soprattutto i rimpianti della squadra di Klopp che dopo poco meno di mezz’ora aveva messo il match sui binari giusti, grazie al doppio vantaggio. Nel finale di frazione però in 4’ il Chelsea, ‘distratto’ dal caso Lukaku, ha trovato la forza di pareggiare con Kovacic prima e Pulisic poi. Proprio l'azione che ha portato al secondo gol del Liverpool ha causato non poche critiche, ad uno abituato ad incassare solo elogi soprattutto per il suo modo di difendere, ovvero Virgil van Dijk.

La trama di gioco si è sviluppata a sinistra, con Kanté che con un tocco intelligente ha servito Pulisic. Quest'ultimo sulla corsa, ha allungato la falcata aumentando il vantaggio sul suo diretto marcatore e ha battuto il portiere con una conclusione al volo. A colpire però è stato l'atteggiamento di van Dijk, che stava seguendo l'azione in fase di copertura all'altezza del centro dell'area. Invece di andare a raddoppiare, tagliando in diagonale per opporsi a Pulisic, il gigante olandese ha continuato a correre dritto per dritto senza troppa convinzione e con un ritmo molto blando. Una situazione non giustificata dalla copertura da garantire all'altezza del dischetto, visto che l'inerzia era tutta nella zona di Pulisic.

Sicuramente ci si sarebbe aspettato di più, soprattutto in termini di aggressività da van Dijk che è stato attaccato sui social dai tifosi del Liverpool. Non sono mancati paragoni con alcuni colleghi, come ad esempio il portoghese del Manchester City Ruben Dias. Qualcuno in particolare ha manifestato la sua perplessità per il rendimento del calciatore, sicuramente in media sempre positivo, ma non eccezionale come prima del grave infortunio che lo ha costretto ad un lungo stop. Anche gli opinionisti e commentatori televisivi non si sono lasciati sfuggire l'episodio e hanno bacchettato il centrale di Klopp.

L'ex capitano del Liverpool e grande gloria Graeme Souness ha bollato van Dijk come ‘pigro' dichiarando a Sky Sports: "Perché van Dijk non è andato incontro a Pulisic? Sta solo correndo in linea retta verso la porta". Della stessa opinione anche Gary Neville che ha parlato di un difensore "a disagio", con Carragher ex bandiera dei Reds che ne ha approfittato per parlare complessivamente dei problemi difensivi della squadra che dipendono anche da un'ossessione di Klopp: "Non si coprono mai, c'è un'ossessione per il fuorigioco". Un modo di sottolineare il fatto che van Dijk invece di andare sull'uomo sia stato tradito dall'eccessiva attenzione sui fuorigioco: "Rimane sulla stessa linea, ed è per questo che è troppo lontano per intervenire. Abbiamo notato che durante tutta la partita lo spazio tra i due difensori centrali è troppo grande".