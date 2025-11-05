Calcio
Van Dijk duro con Rooney, resa dei conti dopo la Champions in diretta TV: l’intervista è imbarazzante

Faccia a faccia in diretta tra il capitano del Liverpool e l’ex stella del Manchester United dopo le critiche sul loro modo di guidare la squadra: Van Dijk risponde a Rooney e la tensione resta alta.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Il post-partita della preziosa vittoria del Liverpool sul Real Madrid ha regalato una sorta di resa dei conti tra Virgil van Dijk e Wayne Rooney. Il capitano dei Reds e l’ex centravanti del Manchester United si sono ritrovati fianco a fianco dopo il botta e risposta a distanza dei giorni scorsi, nato dalle critiche del secondo. Il gigante olandese non ha fatto finta di nulla, in una situazione di generale imbarazzo.

van Dijk e Rooney, imbarazzo durante l'intervista dopo Liverpool-Real

L’occasione è stata servita su un piatto d’argento a Van Dijk quando si è parlato delle critiche ricevute dal Liverpool negli ultimi giorni. Proprio Rooney se l’era presa con i senatori dei Reds, cioè il difensore e Salah, per il loro modo di guidare la squadra. Nel dibattito in campo per Amazon Prime, Virgil ha iniziato: "In un mondo di caos bisogna cercare di restare calmi e avere la giusta prospettiva. Ci sono ancora tante partite da giocare e possono succedere moltissime cose. In quel momento il rumore era tanto".

Quando la presentatrice ha fatto ironicamente riferimento proprio alla presenza di Rooney, tra i più critici, Van Dijk – prima con toni morbidi e poi con una velata stoccata – ha aggiunto: "Se perdi quattro o cinque partite di fila da giocatore del Liverpool, le critiche sono giuste, ma a volte diventano eccessive. Viviamo in un mondo dove ci sono così tante piattaforme, tante persone possono dire qualsiasi cosa e la cosa viene amplificata. Penso che sia positivo quando ex giocatori che hanno militato ai massimi livelli e vissuto momenti difficili aiutano a mettere le cose in prospettiva".

Rooney, chiamato in causa, ha ribadito con un sorriso il suo punto di vista: "Non dirò più nulla, penso di averli stimolati e messi in striscia vincente! Quello che ho detto era giusto. Quando vinci la Premier League e poi inizi a perdere più partite di fila, cosa insolita per il Liverpool degli ultimi anni, Virgil, da capitano, deve guidare i giocatori, ed era proprio questo il senso del mio discorso. Fa parte del calcio, e devo dire che la risposta di Virgil e della squadra è stata ottima".

La risposta definitiva di van Dijk a Rooney

Nessuna voglia di lasciar correre da parte di Van Dijk, che si è preso la sua rivincita: "Se guardassi le partite, vedresti che mi assumo tutte le mie responsabilità. Ma il commento sul fatto che, dopo aver firmato il nuovo contratto, mi sia ‘adagiato’ o abbia ‘lasciato correre’, quello sì, l’ho trovato un po’… beh, diciamo che non sono d’accordo. È solo la mia opinione personale". La sensazione è che la polemica non sia affatto chiusa.

