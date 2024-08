video suggerito

Valverde segna e Ancelotti gli urla tutto il suo orgoglio: è la fine di una maledizione Carlo Ancelotti ha festeggiato il gol di Valverde in modo particolare, visto che aveva previsto tutto. È la fine di una maledizione per il Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fede Valverde è stato uno dei protagonisti della vittoria del Real Madrid contro il Valladolid, prima gioia stagionale nella Liga. Il centrocampista ha aperto le marcature, mettendo il match in discesa in avvio di secondo tempo. Dopo il gol segnato direttamente su calcio di punizione, il suo primo pensiero è stato per Carlo Ancelotti che lo aspettava letteralmente a braccia aperte in panchina.

Valverde segna su punizione in Real Madrid-Valladolid, corre da Ancelotti

L'uruguaiano ha firmato l'1-0 con una conclusione sporca direttamente da calcio piazzato. Erano addirittura sei anni che il Real non segnava su punizione al Bernabeu, (Kroos contro il Barça e Ramos con Maiorca avevano segnato quando il Real giocava i match casalinghi a Valdebebas) con l'ultima marcatura realizzata da Isco in un Real-Roma. Ancelotti aveva previsto che poteva uscire qualcosa di buono dal tiro di Valverde e infatti, ha scelto lui per la battuta preferendolo agli altri specialisti Rodrygo, Arda Güler, che erano anche sulla palla.

Cosa ha detto Ancelotti a Valverde in panchina dopo il gol

I tre hanno confezionato lo schema per la battuta di Valverde che dopo aver beffato l'estremo difensore è andato a celebrare Ancelotti. Quest'ultimo con le mani aperte e raggiante ha urlato a più riprese: "Te l'avevo detto, te l'avevo detto". Insomma la previsione di un orgolglioso Carletto si è rivelata giusta ed ecco che la punizione si è rivelata vincente. Da lì in poi tutto facile per i campioni in carica della Liga che si sono imposti 3-0 grazie agli altri gol di Diaz ed Endrick.

Valverde premiato come man of the match a fine gara, nell'intervista ha voluto ringraziare il suo allenatore che aveva profetizzato la marcatura da 28 metri: "Sono molto felice di poter aiutare la squadra con i gol, devo ringraziare Carlo Ancelotti, oggi il gol è suo". Insomma si torna a sorridere in casa Real dopo l'esordio non troppo brillante contro il Maiorca. Il gruppo sembra molto forte.