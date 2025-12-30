Valeri Bojinov: “Feci gol alla Roma, corsi a baciare Zeman. E lui: ‘Ma che significa, non capisco’”

Valeri Bojinov per sua ammissione era "da Pallone d'Oro", ma il suo carattere impulsivo, l'essere talora un "testa di c…" (sempre parole sue), ne hanno frenato l'esplosione ai massimi livelli mondiali. Anche se parliamo comunque di un attaccante che ha vestito maglie prestigiose come quelle della Juventus (con cui ha vinto il campionato di Serie B post Calciopoli, unico trofeo che ha in bacheca assieme a una Coppa di Serbia sollevata col Partizan) e del Manchester City. E tuttavia, adesso che ha 39 anni e tira calci a un pallone solo per passione, il bulgaro qualche rimpianto ce l'ha. Ma se si volta indietro, ‘Bojo' vede anche persone che ne hanno segnato la carriera e la vita, come Zdenek Zeman, avuto per qualche mese al Lecce, nella prima parte della stagione 2004/05 (a gennaio passò alla Fiorentina). Il tecnico boemo gli diceva sempre di non accontentarsi di quello che faceva: per questo una volta gli rispose in maniera particolare quando Valeri corse verso la panchina per baciarlo dopo un gol segnato in un Roma-Lecce.

Bojinov esalta Zeman: "Per me lui significa il calcio. Il calcio vero. Ed era avanti: faceva quello che si fa oggi"

Il trasferimento alla Viola fu figlio proprio dell'esplosione di Bojinov in quella manciata di partite giocate sotto la guida del boemo in panchina (14 gol e 5 assist in 23 gare con la maglia del Lecce). "Zeman significa per me il calcio di oggi – dice Valeri al podcast ‘Pro Football' – Il calcio che lui praticava in quegli anni si fa oggi, solo che noi non ce ne accorgevamo. Difesa alta, giocare uno contro uno, pressare e tutte queste cose, oggi vediamo che il calcio è così. Costruire dal basso, giocare dal basso, lui già lo faceva. Per me Zeman significa il calcio. Il calcio vero".

Zdenek Zeman oggi ha 78 anni, non allena dallo scorso anno in seguito ai problemi di salute

Bojinov ricorda come giocare nelle squadre di Zeman fosse una pacchia soprattutto per gli attaccanti: "Noi ci divertivamo, i difensori non tanto… Però se tu segui Zeman, credetemi, sono i concetti, non tanto quello che tu devi fare. Se tu sei capace di entrare nei concetti del mister, ti diverti veramente. I tagli, per farvi capire, a me piaceva prendere la palla, dribblare, tirare, fare gol così. E lui mi fa: ‘Per me questo non è calcio'. Gli ho detto: ‘Mister e che cos'è?'. ‘Se un attaccante non mi taglia dentro l'area di rigore, per me questo non è attaccante. Se l'altro taglia e l'altro non chiude, non è attaccante. Se la prima punta viene e i due esterni non tagliano, questo non è calcio per me. Il gol tu lo devi fare solo dentro l'area di rigore, sennò non sei attaccante'".

Il gol in Roma-Lecce, la corsa in panchina e il bacio a Zeman: "Ma che significa questo bacio?"

Un indottrinamento di concetti calcistici che andava di pari passo con lo sprone continuo ai calciatori a fare sempre meglio per sfruttare appieno le proprie potenzialità. Bojinov ricorda cosa accadde dopo un gol segnato all'Olimpico: "Io ho fatto gol alla Roma (2-2, 22 settembre 2004, ndr), sono andato a baciarlo. Poi lui mi ha detto: ‘Ma io non capisco questo bacio. Che vuol dire questo? Hai fatto gol alla Roma, ma mi baci? Bellissima cosa. Ma che significa questo bacio?'. Io ho detto: ‘Mister, è un ringraziamento perché mi ha insegnato come muovermi, come stare dentro l'area di rigore e come fare gol'. E lui fa: ‘Ma questo per me non è niente, tu con questa qualità devi fare minimo tre-quattro gol a partita'. Così mi diceva. Ragazzi, credetemi, lui era molto più avanti rispetto agli altri".