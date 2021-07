Anche la Copa America 2021 è entrata nel vivo ed è tutto pronto per i quarti di finale del torneo di calcio Oltreoceano più importante al mondo. E' stata archiviata la prima fase, quella a gironi che ha sancito l’eliminazione di Bolivia e Venezuela, mentre per le squadre rimaste in gara c'è da giocarsi con sfide dirette il pass per la semifinale di questa edizione brasiliana.

Il tabellone riserva dei primi incroci da cardiopalma con il Brasile che sfida il Cile mentre l’Uruguay dovrà vedersela contro la Colombia. Poi, Perù contro Paraguay per il ruolo della classica mina vagante mentre l’Argentina dovrà vedersela contro l’Ecuador. Le partite potranno essere seguite in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Eleven Sports oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go per la diretta (a pagamento) online.

Partita: Uruguay-Colombia

Uruguay-Colombia Giorno: domenica 4 luglio 2021

domenica 4 luglio 2021 Orario: 00:00

00:00 Dove si gioca : Estádio Nacional de Brasília (Brasília)

: Estádio Nacional de Brasília (Brasília) Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming : Sky-Go, Now, Eleven Sports

: Sky-Go, Now, Eleven Sports Competizione: Copa America 2021, quarti di finale

Copa America 2021, dove vedere Uruguay-Colombia in TV su Sky

Tutta la Copa America che si sta disputando in Brasile si può vedere in cronaca integrale a pagamento solo per abbonati sui canali Sky. Dal 13 giugno al 10 luglio la piattaforma satellitare sul canale 202 sta mandando in onda tutte le 28 partite della 47esima edizione della manifestazione calcistica.

Uruguay-Colombia dove vederla in streaming

Uruguay-Colombia si può vedere anche online in streaming grazie alla applicazione Sky, Sky Go per pc e devices mobili, e grazie al servizio on demand offerto da Now da cui si può acquistare la partita a pagamento. C'è anche la possibilità di vedere la partita su Eleven Sports, collegandosi sulla piattaforma ufficiale

Le probabili formazioni di Uruguay-Colombia alla Copa America

L'Uruguay di Tabarez arriva a questo quarto di finale dopo l'ultima gara contro il Paraguay, vinta 1-0 nel turno finale della fase a gironi. Ennesima dimostrazione di qualità e forza per una formazione che adesso dovrà evitare amnesie ed errori contro la Colombia. Dopo l'esordio amaro contro l'Argentina (sconfitta di misura 1-0), l'Uruguay è riuscito a gestire la propria qualificazione ai quarti senza problemi: 2 successi e un pareggio, segnando 4 gol e subendone 2. Per Tabarez si ripartirà dalla solita difesa a 4 mentre in avanti no nci dovrebbero essere cambi importanti affidandosi ancora una volta ai titolarissimi Cavani e Suarez.

Per la Colombia non è stato un cammino facile, con due sconfitte contro Brasile (che ha trascinato con sè molte polemiche) e Perù, un solo successo (all'esordio con l'Ecuador). Contro l'Uruguay non è assolutamente la favorita ma in una gara secca, il ct Rueda proverà a chiedere il massimo ai suoi, dove Zapata sarà ancora una volta al centro dell'attacco per il classico 4-4-2 iniziale.

Uruguay (4-1-3-2): Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Vina; Vecino; Valverde, De Arrascaeta, De La Cruz; Cavani, Suarez. Ct. Oscar Tabarez.

Colombia (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, L. Diaz; Borré, Zapata. Ct. Rueda

Dove si gioca la partita

Uruguay-Colombia, quarto di finale di Copa America si disputa allo stadio nazionale "Mané Garrincha" conosciuto anche come Estádio Nacional de Brasília. E' uno degli stadi dedicato alla Copa America 2021 che si disputa in Brasile. Si trova nella capitale federale del Paese, Brasilia ed è stato ricostruito recentemente, ristrutturato, per i mondiali del 2014 con una struttura che sfiora i 42 mila posti. All'interno del ‘Complexo Poliesportivo Ayrton Senna' è di proprietà del dipartimento dello sport, che lo ha intitolato alla memoria di Garrincha, campione brasiliano bicampione del mondo nel 1958 e 1962.

Copa America, contro chi gioca in semifinale la vincente di Uruguay-Colombia

La partita Ureuguay-Colombia, valida per i quarti di finale di Copa America 2021 si disputano il 4 luglio alla mezzanotte italiana ed è inserito nella parte bassa del tabellone del Torneo dove ci sono anche Argentina ed Ecuador. Questo quarto si gioca anch'esso il 4 luglio e la vincente sfiderà chi si qualificherà tra Uruguay e Cile. La semifinale in tabellone è fissata il 7 luglio, un giorno dopo all'altra semifinale in programma che si disputerà il 6 luglio.