Uragano Mbappé, tripletta Champions League in 6 minuti: ma il record gli sfugge per soli 30 secondi

Kylian Mbappé ha infilato la porta dell’Olympiacos in 6 minuti e 43 secondi. Una tripletta fulminea che ha ribaltato il match di Champions ma che non ha permesso al francese di stabilire il record di velocità. Perché Salah nel 2022 col Liverpool ha fatto meglio. Di soli 31 secondi.

Kylian Mbappé ha sfiorato davvero per pochissimo il record assoluto della tripletta più veloce di sempre in Champions League: il francese del Real Madrid ha ribaltato la partita contro l'Olympiacos in soli 6 minuti del primo tempo dopo che le merengues erano andate in svantaggio. Tra il 22′ e il 29′ ha infilato la porta dei greci tre volte ma non è stato il più lesto di sempre perché primo in questa speciale classifica di velocità resta Momo Salah con il Liverpool nel 2022.

La tripletta di Mbappé in Champions: in 6 minuti ribalta il match

Uno, due tre: Mbappé. I tifosi del Real Madrid sono letteralmente impazziti vedendo il proprio beniamino autentico protagonista contro l'Olympiacos capace da solo di ribaltare il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Un hattrick d'autore in soli 6 minuti tra il 22′ e il 29′ del primo tempo, che ha subito fatto scattare l'apertura del libro delle statistiche per verificare se si sia trattata della tripletta più veloce di sempre. Il cronometro ha svolto il proprio compito: 3 gol in 6 minuti e 43 secondi. Un verdetto che ha "condannato" Mbappé a non togliere lo scettro a Momo Salah.

Il record di velocità è di Salah: regge per soli 30 secondi

Il bomber egiziano del Liverpool nel 2022 contro i Rangers di Glasgow fece meglio anche se di un battito di ciglia: segnò tre gol in 6 minuti e 12 secondi, solamente 31 in meno di Mbappé ma tanto è bastato per tenersi il record da solo. Intanto Mbappé si è potuto consolare con la sua quinta tripletta da Champions League.

Mbappé, 3 gol d'autore con il Real contro l'Olympiacos

I gol di Mbappé sono stati tutti e tre d'autore. Alla prima occasione ha sfruttato al meglio la giocata di Vinicius con un magnifico passaggio di esterno che ha lasciato il francese a tu per tu con Tzolakis. Poi è stato il suo solito compagno di assist, Güler, che ha servito all'ex PSG un cross dorato dalla destra che Kylian ha insaccato direttamente di testa. L'ultimo gol è stato realizzato grazie all'aiuto di Camavinga che gli ha fornito l'assist decisivo.