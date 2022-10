Uno dei falli più cattivi di tutti i tempi: non è calcio, ma l’esecuzione di un killer Rincorsa, entrata a piedi uniti a mezz’aria, ginocchia che volano: un’entrata orribile, la rissa selvaggia è inevitabile.

A cura di Paolo Fiorenza

Di falli brutti se ne sono visti da sempre nella storia del calcio: scivolate in ritardo che tranciano caviglie, interventi con piede a martello su tibia e perone, e ancora quant'altro il campionario delle scorrettezze possa far mettere in atto pur di fermare un avversario. E tuttavia un fallaccio così assassino raramente si era visto.

In questi giorni è tornato virale un video che immortala un'azione avvenuta nel 2019 su un campo di una serie inferiore argentina: in quel frangente Lucas Torres non solo si è macchiato di quella che appare una vera e propria esecuzione a piedi uniti con nessun altro intento che spezzare le ginocchia dell'avversario e stroncargli la carriera, ma ha anche scatenato una rissa selvaggia in cui lui stesso si è poi dato da fare a suon di cazzotti.

Nel filmato si vede Torres prendere la rincorsa e piombare come un ossesso sul malcapitato avversario, decollando a mezz'aria in una mossa di arti marziali senza alcuna possibilità di prendere il pallone. Da lì è caos puro, vista la reazione dei compagni di squadra della vittima, uno dei quali messo al tappeto proprio dallo stesso calciatore autore del fallo criminale.

Sembra un incontro di MMA più che calcio…

Con l'arbitro assolutamente incapace di sedare la rissa, è finito coinvolto nella vicenda anche un vicino cameraman, che ha ha avuto il suo bel daffare per sfuggire al gruppo di giocatori impegnati a darsele di santa ragione e per salvare la sua preziosa attrezzatura oltre a se stesso. Alla fine il direttore di gara è riuscito a ristabilire l'ordine, appioppando cartellini ai giocatori coinvolti.

Lucas Torres peraltro è recidivo, non è stato questo il primo incontro in cui ha perso completamente la testa: nel 2016 l'argentino era stato squalificato per 24 giornate dopo aver aggredito un arbitro che lo aveva espulso. In quel frangente fu necessario l'intervento di quattro persone per fermarlo, visto che avrebbe voluto ulteriormente infierire sull'uomo a terra. Insomma non è esattamente l'esempio di un uomo di sport…