Union SG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu cambia l’attacco, le formazioni

Dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga l'Inter vuole continuare il suo cammino perfetto in Champions League con la seconda trasferta di questa stagione: dovrà volare in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise, capolista del campionato belga che nell'ultimo turno è stata strapazzata per 4-0 dal Newcastle. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di restare in testa alla classifica della fase campionato a punteggio pieno, accumulando vantaggio prima di incontrare gli avversari più duri come Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Fischio d'inizio in programma questa sera, martedì 21 ottobre, alle ore 21:00 e sarà trasmessa in dirette TV su Sky.

Union SG-Inter, le probabili formazioni: Chivu punta su Esposito e Bonny

Pochissimi dubbi per Hubert che dovrebbe cambiare poco rispetto alle ultime partite. L'unico dubbio è sulla fascia destra dove potrebbe giocare Khalaili per dare a tutta la squadra una spunta più offensiva. Confermato invece Rodriguez come unico riferimento offensivo che agirà davanti a El Hadj e David. In campo anche Kevin MacAllister, fratello di Alexis che gioca nel Liverpool.

Diverse modifiche invece per Chivu che metterà mano al suo 3-5-2 per far girare i giocatori. Thuram è ancora infortunato e stavolta l'attacco non avrà neanche Lautaro Martinez che partirà dalla panchina. Si sperimenterà il duo offensivo formato da Bonny e Pio Esposito, alla sua seconda partita da titolare in Champions.

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. Allenatore: Hubert

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Çalhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Esposito. Allenatore: Chivu

Dove vedere Union SG-Inter in diretta TV e streaming, orario e canale

L'Inter giocherà contro l'Union SG al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles, in Belgio, oggi alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non sarà disponibile invece la diretta televisiva in chiaro. Per lo streaming gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma sarà possibile vedere la partita in diretta anche abbonandosi a NOW.

La classifica dell'Inter in Champions League

Il ruolino di marcia dei nerazzurri fin qui è stato perfetto. Dopo aver vinto contro Ajax e Slavia Praga l'Inter è al primo posto a punteggio pieno esattamente come Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Arsenal e l'incredibile Qarabag, la sorpresa assoluta di questa competizione. Due vittorie hanno fatto balzare la squadra di Chivu in testa che potrebbe restare ai piani altissimi anche alla fine del terzo turno.

Come arrivano Union SG e Inter alla sfida di Champions

Dopo la sconfitta contro la Juventus l'Inter non ha più perso in campionato e in Champions: sono arrivate 6 vittorie consecutive e Chivu ha trovato grandi certezze all'interno della sua squadra. L'assenza per infortunio di Thuram non ha alterato gli equilibri della squadra che segna tanto e subisce davvero pochi gol. L'Union SG ha avuto un cammino meno netto, anche se ha mantenuto il primo posto in Belgio: nell'ultima partita di Champions ha perso per 4-0 contro il Newcastle, mentre in campionato ha perso lo scontro diretto contro il Brugge ma ha rialzato la testa nell'ultima partita ha vinto per 3-1 contro lo Charleroi.