Una super Fiorentina stende un brutto Milan: gol di Gonzalez, Jovic e Theo Hernandez La Fiorentina ha battuto il Milan grazie ai un gol su calcio di rigore di Gonzalez e di Jovic, che hanno vanificato la rete nel finale di Theo Hernandez. Battuta d’arresto pesante per i rossoneri protagonisti di una serata no.

A cura di Marco Beltrami

La Fiorentina grazie ad un rigore segnato da Nico Gonzalez e ad una rete di Jovic, ha meritatamente battuto il Milan a cui non è bastata la marcatura nel finale di Theo Hernandez. Serata da dimenticare al Franchi per i rossoneri, che sono stati per larghi tratti messi sotto dalla formazione di Italiano alla seconda vittoria di fila. Un passo indietro per Pioli che interrompe così la striscia di tre successi consecutivi, e rischia di essere staccato dall’Inter, perdendo terreno anche dalla Lazio che ha vinto in casa della capolista Napoli.

Già il primo tempo è stato tutto appannaggio della squadra di casa che ha giocato con una convinzione dei propri mezzi importante. Diverse le occasioni per la Fiorentina, nella serata del ricordo anche dell'indimenticato capitano Davide Astori. Quella più importante senza dubbio per Bonaventura, con Tomori che sulla linea di porta ha salvato Maignan. Numerose le palle perse in fase d'impostazione dagli ospiti che si sono resi pericolosi solo con una girata di Giroud.

Nella ripresa piglio un po' diverso del Milan, ma la Viola ha continuato a macinare gioco. La svolta è arrivata dopo soli 2′ con la percussione di Ikoné in area, e l'ingenuità di Tomori che lo ha travolto alle spalle. Rigore ineccepibile e chance che Gonzalez non si è fatto sfuggire, per l'1-0 in favore della Fiorentina.

Uno schiaffo per il Milan che ha reagito, rendendosi pericoloso senza troppo convinzione anche puntando sul neoentrato Ibrahimovic. A pochi minuti dal termine però, dopo una svista clamorosa dell'arbitro evitata dal Var (punito inizialmente un presunto fallo di mano di Cabral che aveva toccato però il pallone di testa), ecco il raddoppio con Jovic su assist di Dodò. Una mazzata per la formazione di Pioli che a quel punto si è giocata il tutto per tutto, senza fortuna. Inutile nel recupero il bel gol di Theo Hernandez che ha trovato il sette, battendo l'incolpevole Terracciano. Troppo tardi.