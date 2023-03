La Lazio vince a Napoli e pubblica una foto: è uno sfottò alla Roma, non vedevano l’ora di farlo La Lazio ha vinto in casa del Napoli e ha pubblicato una foto sui social che ha lasciato inizialmente un po’ di perplessità ma che aveva un bersaglio preciso: era uno sfottò per la Roma e Mourinho.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio ha vinto in casa della capolista Napoli e si gode questo momento positivo. I biancocelesti hanno disputato una partita di grande sacrificio e abnegazione, sfruttando una delle poche occasioni da rete che ha avuto e portandosi a casa 3 punti fondamentali per la corsa ad un posto nella prossima Champions League.

A decidere la gara per i capitolini ci ha pensato Matias Vecino con un bel tiro di destro dal limite dell'area: il calciatore uruguagio ha colpito la palla in maniera perfetta e non ha lasciato scampo all'incolpevole Meret.

Grande gioia nei festeggiamenti dopo la rete e anche al fischio finale da parte della compagine laziale, che con l'Inter e il Liverpool è diventata la quarta squadra a battere il Napoli di Luciano Spalletti (la Cremonese ha vinto ai rigori, per questo non è inserita in questa speciale statistica).

Poco dopo la fine della gara sull'account Twitter della Lazio è comparsa una foto che ha lasciato inizialmente un po' di perplessità ma che aveva un bersaglio molto preciso.

Il post pubblicato dalla società biancoceleste era uno sfottò, neanche troppo velato, nei confronti della Roma e di José Mounriho. Il motivo? I giallorossi hanno perso a Napoli per 2-1 dopo aver giocato una delle migliori gare dell'anno e stavano vivendo un momento molto particolare, a livello di gruppo squadra, per la vicenda Zaniolo: per questo motivo l'allenatore portoghese decise di pubblicare sul suo profilo di Instagram una foto per elogiare il gruppo e il suo spirito in una gara così difficile, che capitava in un momento molto delicato.

Una scelta di grande attaccamento ai suoi ragazzi e l'ennesimo capolavoro comunicativo dello Special One, che in quel momento voleva mandare un segnale forte all'ambiente e ad alcuni giocatori assenti nell'istantanea di spogliatoio.

Questa scelta, però, non tutti l'avevano condivisa perché la Roma, in fin dei conti, a Napoli aveva perso.

Anche per questo motivo la Lazio non si è fatta sfuggire l'occasione di prendere i giro i rivali cittadini e ha scelto di pubblicare una foto senza nessun soggetto e nella quale era inquadrata solo una porzione di spogliatoio. Il tutto corredato dal post scritto: "La SS Lazio è stata qui".

Non vedevano l'ora di farlo, e l'hanno fatto dopo una vittoria strepitosa. Intanto il 19 marzo 2023, data del derby di ritorno, si avvicina e l'ambiente si scalda sempre di più.