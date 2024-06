video suggerito

Una foto di 2 calciatrici della Spagna scatena insulti sessisti: “Ecco perché l’ex ct voleva le porte aperte” Jennifer Hermoso condivide sui social lo scatto assieme a Misa Rodriguez. Cosa c’è di strano o compromettente in quell’immagine? Sui social finiscono nel mirino delle offese più becere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È bastato che una delle calciatrici della nazionale femminile spagnola condividesse una foto della vacanza assieme a una compagna di squadra per scatenare gli insulti sessisti più volgari, battute da caserma, allusioni solidali con l'operato dell'ex ct, Jorge Vilda. Jenni Hermoso, la giocatrice che aveva denunciato l'ex presidente della Federcalcio iberica, Rubiales, per il bacio non consensuale in diretta tv, ha condiviso sui social un'immagine della sua vacanza assieme a Misa Rodriguez del Real Madrid e delle Furie Rosse.

Cosa stavano facendo di male? Nulla. C'era qualcosa di indecoroso o che potesse in qualche modo disturbare la sensibilità del pubblico? No. Erano semplicemente sulla pedana di un grande motoscafo, in mezzo al mare, l'una accanto all'altra in posa per il più classico scatto per tenere un ricordo di quei momenti di relax. La giocatrice del club blancos aveva una mano sulla spalla di Hermoso, seduta sul bordo del natante e sorridente. Tutto qui. Eppure tanto è bastato per dare la stura a una serie di commenti inaccettabili, offensivi.

"C'era un motivo se Vilda chiedeva di lasciare le porte aperte in ritiro di notte", è uno dei commenti più gettonati con chiaro riferimento a quelle prescrizioni che l'ex ct aveva imposto e le calciatrici avevano denunciato come una palese violazione della privacy oltre che una mania intollerabile di controllo. Non era l'unico atteggiamento particolare: "Una volta volle controllare anche cosa avevamo nelle buste della spesa".

Nella ridda dei messaggi lasciati a corredo di quella foto c'è anche chi si è spinto oltre, augurandosi che il presidente delle merengues usi la mano pesante per censurare certe situazioni. "Spero che Florentino chiuda il settore calcio femminile. Oltre ad essere carente, è un peccato per il club" dice uno degli utenti che si trova in buona/cattiva compagnia quanto a opinioni del genere.

Basta dare un'occhiata anche cosa è accaduto alla stessa Rodriguez e alla pletora di attacchi social (quella che in gergo è definita shit-storm) all'insegna della discriminazione sessuale e di genere. "Questo non è né calcio né femminile", ha aggiunto un altro ancora. Il motivo? Un gesto normale interpretato come qualcos'altro: ovvero, il braccio tenuto sulla spalla della compagna di nazionale. E quand'anche ci fosse dell'altro, saranno fatti loro. Cosa che invece – è la replica di molti follower – non sarebbe avvenuta se i protagonisti fossero stati due atleti di sesso maschile.