Calciatrici della Spagna femminile soggette a controlli maniacali: "Di notte con la porta aperta" Nuove rivelazioni da parte di Jenny Hermoso e altre compagne della Nazionale spagnola nel periodo in cui Jorge Vilda ricopriva il doppio ruolo di ct e direttore tecnico: "Diceva che quello fosse il momento migliore per parlarci". Vilda venne sospeso dopo aver appoggiato l'ex n.1 della Federcalcio spagnola, Rubiales, reo di aver baciato senza alcun consenso la giocatrice, che lo denunciò: "Trovai il coraggio nel sapere che era la cosa giusta da fare"

A cura di Alessio Pediglieri

Il calcio femminile in Spagna è stato al centro per diversi mesi nello scandalo che aveva coinvolto la giocatrice Jenny Hermoso e il bacio datole dall'allora presidente federale Luis Rubiales, in occasione della vittoria in Coppa del Mondo, che portò alle dimissioni di quest'ultimo lo scorso settembre. Qualche giorno prima che l'allenatore – e direttore tecnico – della Nazionale femminile Jorge Vilda venne a sua volta sollevato dal proprio incarico. A distanza di tempo, emergono altri particolari torbidi dell'atteggiamento di Vilda nei confronti delle sue calciatrici.

Il 5 settembre, la Rref, la Federcalcio iberica, emise un comunicato in cui notificava il licenziamento dal doppio incarico nella Nazionale femminile di Jorge Vilda per aver sostenuto Rubiales e avergli mostrato pubblico appoggio nel pieno dello scandalo che lo portò qualche giorno più tardi a dover presentare dimissioni irrevocabili e all'attuale sospensione. Una polemica che coinvolse tutto il calcio spagnolo e non solo, visto che le immagini del bacio e quanto emerse successivamente valicarono abbondantemente i Pirenei per entrare al centro dell'opinione pubblica internazionale.

L'oramai "famoso" bacio non consensuale dell'ex n.1 federale Luis Rubiales e la giocatrice Jenny Hermoso

Sull'argomento, Hermoso, ospite di un programma televisivo spagnolo è stata più che chiara nello spiegare perché decise di denunciare il tutto e, oggi, aver aperto una azione legale verso l'ex n.1 della Federcalcio: "Potevo non farlo e dire che non c'era alcun problema, ma sapevo che quello che stavo facendo era la cosa giusta da compiere. Ho sentito il coraggio e la forza: era l'unico mio pensiero prevalente in quell'istante"

Una situazione per cui a farne le spese fu anche Jorge Vilda che appoggiò Rubiales che aveva rifiutato un primo "invito" a dimettersi dalla carica di Presidente. La ‘grande accusatrice', la giocatrice Jenny Hermoso che ricevette il bacio inappropriato, non ha avuto problemi a parlare anche di altri aspetti della sua vita nella nazionale femminile, "svelando" particolari poi confermati da alcune sue compagne, cui erano soggette durante la "gestione" Vilda. L'occasione è arrivata per il programma della televisione pubblica spagnola, "Planeta Calleja" che andrà in onda in forma integrale lunedì prossimo, da cui è stata già estrapolata qualche anticipazione sconcertante.

Jorge Vilda ai tempi del suo incarico da ct e direttore tecnico della nazionale spagnola femminile

"Quando andavamo a dormire, dovevamo lasciare la porta aperta e aspettare che passasse di notte e potesse parlare con noi" ha raccontato Hermoso, tra le ospiti della trasmissione, riferendosi a Vilda. "Lui sosteneva che quello era l'unico momento in cui poteva parlare con noi personalmente". E a quanto pare, l'insolita prassi non risparmiava nessuna giocatrice nelle varie stanze: "Bussava alla prima porta dove c'erano le prime giocatrici, finché non arrivava all'ultima, dove forse c'erano già alcune mie compagne che dormivano".

Ma non era l'unica "pratica" particolare visto che ancora Hermoso ha svelato un altro aneddoto della sua vita in Nazionale che ha evidenziato la natura di Vilda come assoluto controllore, ai limiti dell'invadenza: "Una volta, quando siamo andate a fare la spesa, ci ha aspettato e ci ha chiesto cosa avessimo nella borsa".