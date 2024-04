video suggerito

Decisa la data di Atalanta-Roma, giallorossi furiosi: “Un colpo all’integrità del campionato” La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36a giornata di campionato, in cui si disputa anche Atalanta-Roma. Il club giallorosso aveva chiesto il posticipo a lunedì 13 maggio ma la richiesta è stata respinta perché avrebbe coinvolto un’altra data: il 15 maggio, quando si giocherà la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lega Serie A ha diramato l'ufficialità della 36a giornata di campionato che si svilupperà tra venerdì 10 maggio e lunedì 13 maggio. Proprio quest'ultima data era stata inserita nella nota formale che la Roma aveva inviato per sfidare l'Atalanta nel delicato confronto che vale una fetta per la Zona Champions in classifica, per poter godere degli stessi giorni di riposo dei nerazzurri. Ma la richiesta è stata respinta, anche perché avrebbe implicato lo slittamento della finale di Coppa Italia che resterà in programma per il prossimo 15 maggio. Furiosa la reazione della Roma che non ci sta che reputa la decisione un colpo all'integrità del campionato.

Non c'è stato il tanto richiesto slittamento del lunedì, come la Roma aveva fatto presente alla Lega che ha diramato il calendario definitivo della 36a giornata: Atalanta-Roma si giocherà domenica 12, in posticipo serale alle 20:45. A nulla sono valse le motivazioni del club capitolino che sperava in una tutela o, almeno, in una parità di diritti con i bergamaschi con cui ci si giocherà in 90 minuti a Bergamo una sfida che potrebbe essere decisiva ai fini della corsa ad un posto in Champions League.

Non è mancato il disappunto in casa giallorossa che non ha accettato la scelta della Lega, reputando tale decisione lesiva all'integrità del campionato visto che la sfida contro l'Atalanta sarà probabilmente decisiva per la classifica. Oltretutto, la società giallorossa ha fatto sapere di non aver gradito nemmeno il silenzio sul recupero di un altro match, tra Atalanta e Fiorentina, di cui ad oggi si ignora ancora la data in cui si dovrà giocare.

Il motivo della richiesta della Roma

La società giallorossa aveva già effettuato la propria richiesta all'indomani dell'approdo in semifinale di Europa League, che la vedrà coinvolta nella doppia sfida contro il Bayer Leverkusen neo campione di Germania. Poi aveva ancora inoltrato una nuova nota formale alla Lega, chiedendo che il match con l'Atalanta venisse programmato per lunedì 13 maggio. Tutto ciò perché i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Bayer Leverkusen il 9 maggio nel ritorno di semifinale, mentre l'Atalanta giocherà, lo stesso giorno, la sfida col Marsiglia, ma in casa. Così la Roma aveva chiesto di avere il medesimo numero di giorni di riposo di cui godranno i bergamaschi in occasione della propria trasferta: dopo il 2 maggio (gara d'andata europea), infatti, l'Atalanta tornerà in campo solamente nel lunedì di campionato, il 6 maggio alle 18 contro la Salernitana.

Perché la Lega ha deciso Atalanta-Roma per il 12 maggio

Le possibilità di vedere accolta la propria richiesta erano al minimo visto il calendario fitto di impegni in questo finale di stagione tra gare di campionato, Coppe Europee e finale di Coppa Italia. Proprio quest'ultima è stata l'ago della bilancia per la decisione definitiva: se la Lega avesse avvallato lo spostamento a lunedì 13 maggio, sarebbe sorto il problema con il 15 maggio, data in cui è fissata da sempre la finale di Coppa Italia che vede impegnata proprio l'Atalanta contro la Juventus. Di conseguenza, la proposta della Roma avrebbe imposto alla Lega di far slittare la finale del trofeo nazionale di almeno 24 ore, ovvero al 16 maggio, scelta che non è stat presa in considerazione.

La 36a giornata di campionato, il calendario ufficiale

Dunque, la 36a giornata è stata decisa con un calendario che si aprirà venerdì 10 maggio, con Frosinone-Inter alle 20:45 e proseguirà tra sabato, domenica e lunedì quando si concluderà con l'ultimo posticipo, il 13 maggio per Fiorentina-Monza delle 20:45. Ecco nel dettaglio tutte le partite e dove vederle in TV

Venerdì 10 maggio 2024

20:45 Frosinone – Inter (DAZN)

Sabato 11 maggio 2024

18:00 Napoli – Bologna (DAZN)

20:45 Milan – Bologna (DAZN / SKY)

Domenica 12 maggio 2024

12:30 Lazio-Empoli (DAZN / SKY)

15:00 Genoa-Sassuolo (DAZN)

15:00 Verona-Torino (DAZN)

18:00 Juventus – Salernitana (DAZN)

20:45 Atalanta – Roma (DAZN)

Lunedì 13 maggio

18:30 Lecce-Udinese (DAZN)

20:45 Fiorentina – Monza (DAZN / SKY)