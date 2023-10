Rubiales squalificato tre anni dalla FIFA per il bacio non consensuale a Jenni Hermoso Luis Rubiales squalificato per tre anni dalla FIFA per il suo bacio non consensuale con Jennifer Hermoso durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili del 2023.

A cura di Vito Lamorte

Il bacio inatteso del presidente della Federazione spagnola, Rubiales, alla calciatrice, Hermoso.

La FIFA squalifica per tre anni Luis Rubiales per il suo bacio non consensuale con Jennifer Hermoso durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili del 2023 a Sydney. La decisione è stata presa dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio Internazionale (FIFA) anche per i gesti osceni nel palco delle autorità e alla presenza della regina Letizia e dell'infanta Sofía.

Le successive pressioni che la giocatrice ha ricevuto dalla Reale Federcalcio spagnola (RFEF) attraverso dichiarazioni e dipendenti della federazione hanno influenzato anche la sanzione imposta dagli organi disciplinari della FIFA, che avevano già riservato uno stop di 90 giorni a Rubiales per prendersi un po' di tempo per prendere la decisione definitiva e per fargli cedere lo scettro della federazione spagnola.

Questa prima sanzione comprendeva due linee guida che impedivano a Rubiales, alla federazione e ai suoi dirigenti o dipendenti di contattare Jenni Hermoso o il suo entourage per evitare pressioni sulla calciatrice spagnola affinché ammettesse che il bacio era consensuale. Per questo motivo Rubiales è accusato anche dei reati di violenza sessuale e coercizione nel caso aperto presso il Tribunale nazionale: dello stesso reato sono accusati anche il direttore sportivo della federazione, Albert Luque, e il direttore marketing, Rubén Rivera.

Il tentativo di Rubiales di spiegare il bacio durante la conferenza stampa del 25 agosto fu un atto di vittimismo in cui provò a trasformarsi in colui che aveva subito la molestia e questo aveva portato alla sanzione provvisoria immediata da parte della FIFA.

La stessa giocatrice in un comunicato chiarì la sua posizione: “Mi sento in dovere di denunciare che le parole del signor Luis Rubiales che spiega lo sfortunato incidente sono categoricamente false e fanno parte della cultura manipolativa che ha generato. Chiarisco che in nessun momento ha avuto luogo la conversazione a cui si riferiva Rubiales e che, tutt'altro, il suo bacio è stato consensuale".

Il gesto osceno del numero uno spagnolo dopo il triplice fischio.

Il giudice istruttore, il colombiano Jorge Iván Palacios, noto attivista nel suo paese per i diritti delle donne e dei gruppi LGTBI, ha inflitto la pena provvisoria appena due giorni dopo aver aperto un fascicolo su Rubiales: iprocessi disciplinari della FIFA di solito durano più a lungo, ma il discorso sessista del dimissionario capo del calcio spagnolo in assemblea – ha addirittura dichiarato che "il falso femminismo spagnolo è una piaga" – così come la dichiarazione in cui ha attaccato Hermoso dopo la smentita, è stato la pietra tombale sulla sua carriera per aver causato, secondo Palacios, "un danno irreparabile all'integrità e alla reputazione del calcio con il suo atteggiamento".

Questo il comunicato della FIFA sulla squalifica per Rubiales.