Bellamy pensa che gli arcobaleni non esistano: “Ho una bambina di tre anni che ancora ci crede…”

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Craig Bellamy parla poco, visto che di solito in conferenza stampa o davanti ai microfoni delle TV ci va Vincent Kompany, di cui il gallese è vice allenatore al Burnley nella Premier League. Ma stavolta è toccato a lui presentarsi per i classici commenti post partita al termine del match pareggiato per 1-1 dai Clarets sabato scorso contro il Brighton, visto che Kompany nell'occasione era squalificato. Il suo intervento peraltro ha avuto ampia rilevanza Oltremanica non tanto per il contenuto dell'analisi tecnica della partita, ma per una frase in cui l'ex attaccante di Liverpool e City ha lasciato intendere di pensare che gli arcobaleni non esistano, con buona pace di tutti quelli che abitualmente vedono il ben noto fenomeno atmosferico palesarsi in cielo dopo un temporale.

Il gol del vantaggio arrivato al 74′ con Brownhill sembrava foriero di un successo per il Burnley, ma la squadra di De Zerbi è riuscita a pareggiare dopo appena cinque minuti con Muric, gelando gli spettatori presenti al Turf Moor. Il pari allontana ulteriormente le speranze di salvezza per i Clarets, penultimi in classifica con 20 punti, cinque lunghezze sopra il condannato Sheffield United ma soprattutto sei dietro il Nottingham quartultimo (e virtualmente salvo) con 26 punti, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

È una stagione molto difficile per il Burnley: la salvezza sembra molto difficile

Dopo il pareggio col Brighton, i tifosi sono pessimisti che possa avvenire il miracolo, ma Bellamy nel dopo partita si è detto fiducioso, usando un'analogia che ha tirato in ballo sua figlia piccola e gli arcobaleni: "Ho una bambina di tre anni che crede ancora negli arcobaleni e negli unicorni – ha premesso il gallese, facendo poi capire dove voleva andare a parare – Onestamente penso che usciremo da questa situazione, credo che ci salveremo. Forse sono un ingenuo o sono io quello che crede negli arcobaleni e negli unicorni…". Un'affermazione che sui social ha fatto diventare Bellamy oggetto di sconcerto e ironia.

Il Burnley affronterà sabato prossimo il fanalino di coda Sheffield United, in una partita che ovviamente è da vincere a tutti i costi per continuare a sperare.