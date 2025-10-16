Una donna scopre il marito con l’amante allo stadio: “È finita”. Urla e schiaffi davanti a tutti

Lo spettacolo di una partita di calcio si è trasformato presto in una soap opera. Sulle tribune dello stadio Ilha do Retiro a Recife, in Brasile, poco prima dell'inizio della partita tra Sport Recife e Ceará SC, valida per la 28ª giornata del Campionato brasiliano, i tifosi sugli spalti hanno assistito a una scena a dir poco surreale. In campo, il match è terminato 1-1, ma è ciò che è accaduto prima ad aver tenuto banco per tutta la serata e anche nelle ore successive. In un video diventato immediatamente virale sui social un tifoso inquadra il campo in attesa dell'ingresso sul rettangolo verde delle due squadre.

In quel momento però si nota una donna vestita con la maglia ufficiale della squadra ospite in cerca di qualcuno o qualcosa sulle tribune. Lo sguardo della donna si ferma su una coppia, seduti l'uno accanto all'altro su due sediolini dello stadio. La donna in questione si avvicina lentamente prima di iniziare a inveire contro l'uomo che di fatto è suo marito o il suo fidanzato seduto accanto a un'altra donna. Un tradimento alla luce del sole davanti agli occhi attoniti dei tifosi che assistono a quella surreale scena caratterizzata anche da urla e schiaffi.

Il momento in cui la donna sale sugli spalti e scopre tutto.

"Io sono la sua donna!" grida prima di rivolgersi all'uomo che la invitava ad abbassare la voce perché tutti in quel momento la stavano osservando. La donna però, ferita dal tradimento, non vuole sentire ragioni e continua ad inveire contro il suo compagno: "È finita!". La situazione diventa a dir poco imbarazzante ma la donna tradita continua senza sosta il suo sfogo e a un certo punto si avvicina a tal punto al suo uomo che non resiste alla tentazione di sferrargli almeno due o tre schiaffi sul volto a raffica.

Finita qui? Neanche per sogno. Una volta "sistemato" l'uomo, ecco che la donna si rivolge a quella che è da considerare a tutti gli effetti l'amante del suo compagno rimasta immobile seduta fino a quel momento. Tenta di avvicinarsi ulteriormente a lei ma l'uomo a quel punto intervenire nel tentativo di difenderla da eventuali colpi o schiaffi. Insomma, la situazione è totalmente fuori controllo: "Io sono la sua donna". L'uomo cerca di spiegarsi ma ormai il tradimento era stato scoperto davanti agli occhi di tutto lo stadio. Sui social qualcuno sospetta che possa trattarsi di un siparietto architettato ad arte, ma per il momento non ci sono né conferme e né smentite.