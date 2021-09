Una città intera blindata per Messi: “Non ve lo faremo vedere” In occasione della prima trasferta di Champions a Bruges, il Psg sarà ospitato in un comune vicino. Dopo la fuga di notizie, i tifosi hanno preso di mira l’hotel dove dovrebbe risiedere per due giorni Leo Messi. Ecco allora che è sceso in campo anche il sindaco, con provvedimenti esemplari.

A cura di Marco Beltrami

Potremmo definirlo "effetto Messi". L'argentino fresco di trasferimento dal Barcellona al Psg, è uno dei calciatori più seguiti e amati del pianeta. Basti pensare che una città intera è in fermento per l'arrivo del campione: si tratta del comune di Oostkamp, in Belgio, dove gli uomini di Pochettino risiederanno per preparare l'esordio in Champions in casa del Club Brugge. Il sindaco della città dopo una fuga di notizie ha deciso di prendere provvedimenti.

Mercoledì dunque il Club Brugge ospiterà il Paris Saint-Germain per la gara inaugurale della fase a gironi di Champions. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia sull'organizzazione degli ospiti che per due giorni risiederanno a Oostkamp, dove potranno preparare la gara. Una situazione che ovviamente ha scatenato l'entusiasmo di tifosi e appassionati locali, che subito hanno pensato di organizzarsi per cercare di incontrare soprattutto Leo Messi, ovvero la nuova stella della società della Tour Eiffel.

Ecco allora che in campo è sceso Jan de Keyser, ovvero il sindaco della città belga che subito ha voluto chiarire a tutti i suoi cittadini, che le possibilità di incontrare o addirittura solo vedere i giocatori del Psg sono ridotte al minimo: "Vogliamo rispettare la privacy delle stelle mondiali. Gli accordi sono molto chiari: l'Hotel sarà chiuso ermeticamente ai non autorizzati durante il soggiorno del PSG. C'è un controllo permanente degli accessi alle barriere del parcheggio, quindi non ha senso scendere in strada per cercare di vedere i calciatori, perché la possibilità di avvistare Messi è molto ridotta".

E il primo cittadino non ha escluso provvedimenti esemplari in caso di violazione delle regole: "Il controllo viene effettuato da un servizio di sicurezza esterno (in collaborazione con il PSG). I nostri agenti di polizia controlleranno l'area intorno all'hotel. Se dovessero radunarsi troppi spettatori al fuori dai cancelli, e quindi costituire un pericolo per gli utenti della strada, dobbiamo intervenire".